母親節微熱有雨！中南部上看32度 週二起轉晴

氣象局指出，母親節因為水氣偏多，各地會有陣雨或雷雨，東半部地區與西半部山區的雨勢可能較大。（資料照）

2022/05/07 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日是母親節，各地低溫都在22度以上，整體感受溫暖微熱，不過水氣略多，降雨機率偏高，出外請記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，週日因華南雲雨區東移，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其在東半部地區與西半部山區有可能有較大雨勢。另外，明晨金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，南來北往及行車用路請多注意安全。

溫度方面，今晚至清晨各地低溫約22到24度，白天高溫，北部及東半部27至29度，中南部地區30至32度。

天氣風險公司提醒，由於水氣偏多，週日、週一兩天的天氣會較為不穩定，週二至週四則再度轉晴，環境偏南風；不過週五有一波結構比較完整的鋒面接近，其後接連數天全台可能都會下起大雨。

紫外線指數方面，各縣市均為中量級或高量級。

空氣品質方面，明天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件較佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週日北部及東半部白天高溫27至29度，中南部地區30至32度。（擷取自中央氣象局）

各縣市的紫外線指數均為中高量級。（擷取自中央氣象局）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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