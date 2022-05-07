停課新標準明上路 教育部：同班同學有確診不用全班居隔

教育部主秘廖興國（左）今說明，即使同班同學有確診者，全班同學均不會被列為密切接觸者而須居家隔離，國高中依九宮格匡列出確診者周遭同學，停止到校上課3天，第4天即可返校上課。（指揮中心提供）

2022/05/07 18:00

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，配合指揮中心對於密切接觸者認定之改變，教育部今說明，即使同班同學有確診者，全班同學均不會被列為密切接觸者而須居家隔離，國高中依九宮格、大學則是未戴口罩面對面接觸15分鐘以上，以此匡列出確診者之周遭同學，但密切接觸者亦不須居家隔離，只是要停止到校上課3天、實施「3天防疫假」，第4天即可返校上課。

教育部主秘廖興國說明，明天新制上路，不會再有全校停課標準，不過有2個例外情形可提出全校停課申請，包括學校因教師確診或居隔人數太多，使學校教務無法正常運作，或是有大量學生確診時，則學校可提出全校停課之授課調整方式，將會依個案情形審酌。

大學明起也取消全校停課，教育部高教司長朱俊彰說明，如果學生確診或留宿照護居隔的學生人數於短期內急遽增加，以致學校隔離檢疫宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿生活需求，則學校得針對全校實體課程進行授課方式調整，並通報教育部。後續再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。

簡言之，依指揮中心標準，僅同住親友列密切接觸者須居隔3+4，教育部說明，一般修課班級中出現確診個案，且「確診個案前2日內」曾到校上課，大學如與確診個案「在無適當防護下（如摘下口罩），曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸」的師生，才須實施「3天防疫假」停止到校，但不會被匡列為「密切接觸者」。

有關於發放公費快篩亦有改變，原本依指揮中心標準，大學發3劑公費快篩，中小學發2劑公費快篩，但教育部表示，因與確診個案在學校宿舍同寢室而須比照「同住親友」居家隔離3+4天者，由學校發放1人3劑快篩試劑。

但因與確診個案接觸而必須實施「3天防疫假」停止到校者，由學校提供防疫假師生1人1試劑進行快篩，主要是希望學生在第3天使用快篩，快篩陰性第4天可返校。 但如因個人感受疑慮而自主申請「防疫假」者，學校則不會提供快篩試劑。

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