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    首頁　>　臺北市

    北市單日確診將破萬 柯文哲拜託市民：先做快篩保住PCR量能

    台北市長柯文哲主持防疫記者會時說，還是拜託市民盡量先做快篩，讓PCR量能保留住，可以更精確知道確診人數。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲主持防疫記者會時說，還是拜託市民盡量先做快篩，讓PCR量能保留住，可以更精確知道確診人數。（台北市政府提供）

    2022/05/07 18:04

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市今天新增9245例本土確診，市長柯文哲先前預測，單日確診人數破萬例恐在明天（8日）發生，他今天說，防疫最成功不是動用警察軍隊管制，而是每次呼籲相當有效，拜託市民盡量先做快篩，保住PCR量能，可以更精確知道確診人數，做政策決定會更準確。

    台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體問到，台北市單日確診人數破萬人可能在明天，下一步防疫如何做讓民眾安心？柯文哲說，之前他就知道有個限制因素是PCR量能，還是要感謝台北市民的合作，防疫最成功是不動用警察軍隊做強烈管制，而是每次呼籲都相當有效。

    柯文哲指出，PCR量能有效運作約2.5萬，但不見得每個人都是陽性才來做，所以用快篩陽擋在前面，讓每日確診人數的準確度可以往後再移，如果沒用這個政策，到今天已經完全猜不準（確診人數），所以到目前北市確診人數還是準確的。

    「我希望盡量拖」，柯文哲說，他知道洪峰落在5月16日至23日，但他希望黑掉的時間越往後，因為有正確數字預測未來3天大概沒問題、還是準確的，數字不正確很難預測。

    柯文哲說，打仗時敵情不明，憑指揮官直覺也可以打，但如果指揮官有雷達、有情報，會更準確下命令，因此他還是拜託市民盡量先做快篩，讓PCR量能保留住，可以更精確知道確診人數，進入不清楚的狀況往後延，做政策決定會更準確。

    北市7大篩檢站陽性率已超過9成，柯文哲說，其實現在快篩陽不是做篩檢用，只是擋在前面，讓PCR有效率運作，以前是用快篩當作社區篩檢，但現在哪有辦法社區篩檢，人太多，現在只是用PCR確認快篩陽結果而已，不是社區篩檢用。

    但柯文哲提到，現在擔心是快篩劑不夠，會連那個都不知道就慘了，有雷達、有情報會比較有效率指揮運作，敵情不明還是要作戰、還是要打，作為指揮官只是基於你的知識，讓戰局做最有效管制，真的沒辦法、不知道還是要打仗。

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