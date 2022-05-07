部分縣市國三生會考前暫停實體課程 教育部：依原規劃至期滿

教育部主秘廖興國（左）受訪說明，明天之前的停課均依照原本的規劃施行至期滿。（指揮中心提供）

2022/05/07 17:52

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，明天新停課標準上路，但包括高雄市等縣市已宣布國三考生暫停實體課程至國中教育會考前，全國22縣市也有1958校全校停課或部分班級正在停課，教育部主秘廖興國受訪說明，明天之前的停課，均依照原本的規劃施行至期滿。

國中教育會考將在5月21日和22日舉行，基隆市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等陸續宣布國中三年級學生在會考前暫停實體課程，台北市27所考場學校則在16日至20日實施遠距教學演練，並鼓勵國三考生16日至20日採遠距教學。

廖興國說明，之前已經有些縣市針對國三生宣布採遠距教學，或其他改變實體授課方式進行，預防性防疫作法，在今天宣布之前，教育部會尊重各縣市之前做的決定，繼續施行，各縣市不用改變，如同原本宣布規畫方式繼續執行。

廖興國也表示，在明天新停課標準上路之前，包括今天，學校對於居家隔離者或密切接觸者做出一些停課措施，或目前正在停課中尚未期滿者，教育部均予以尊重，讓這些停課繼續走完，明天5月8日之後才以新的停課標準辦理。

廖興國進一步表示，國中生確診採九宮格匡列放防疫假，但這是學校系統為確保學生安全之安排，不會列入居家隔離者，會考時亦不須進入隔離試場，只有同住親友被列居隔者、居家檢疫者、到考場有發燒或呼吸道症狀考生會進入第2類備用試場，至於確診考生則不能應試，以參加補考方式補救。

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