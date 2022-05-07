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    醫護緊繃 柯文哲：拜託大眾減少活動

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝柯文哲YouTube頻道）

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝柯文哲YouTube頻道）

    2022/05/07 17:25

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內本土疫情延燒，防疫第一線的醫護人員快撐不下，醫療量能可能隨時崩潰，台北市長柯文哲今在防疫記者會直言，比賽還沒開始，到現在全台4.6萬本土確診案例，還會再上升，運氣不好確診會加到4倍，他要拜託大眾幫忙稍微活動下降，希望讓傳染慢一點。

    台北市政府下午召開防疫記者會，媒體提問按照中央指示防疫病床數是否要增加，醫護才有辦法負荷？柯文哲說，打仗時前方將士最辛苦的，他相信第一線醫護人員瀕臨崩潰，但比賽還沒開始，到現在全台才4.6萬例本土確診案例，還會上升，人數比現在至少加一倍，運氣不好按照韓國例子會加到4倍。

    柯呼籲，社會大眾要盡量幫忙，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，大家活動稍微降一下，希望讓傳染慢一點，而戰略部分，政府層面會保留醫療量能，但還是要有人執行，「我是加護病房出身，我知道醫療前線狀況，這時候只能拜託大家了。」

    至於病床數，柯文哲表示，台灣公衛史上從來沒說要把病床徵調30%的例子，徵調30%醫院戰鬥力剩下不到一半，因為防疫病床耗的人力會更高，不是用30%剩下70%，他估計剩下不到一半。

    柯還說，台灣平常有很多病要看，這段時間不是急診恐怕都不能住院、要停掉，但人家身上有癌症，不能說等一個月再開刀，的確兩難，因此他要跟醫院院長討論看看怎麼做。

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