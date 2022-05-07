「WHA行動團」遠征日內瓦表訴求 外交部：全力協助

世界衛生大會（WHA）5月22日起舉辦實體暨視訊會議。衛福部長陳時中因忙於疫情，改由衛福部次長李麗芬（見圖）組團赴日內瓦爭取各國對台灣的支持。 （資料照）

2022/05/07 16:52

〔記者楊丞彧／台北報導〕衛福部長陳時中今天在疫情說明記者會上宣布，今年規劃由衛福部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴瑞士日內瓦，表達我國參與世界衛生大會（WHA）的訴求與決心，與各國代表團交流對抗疫情等全球公衛事務。對此，外交部表示，將全力配合辦理行動團相關事宜。

第75屆WHA訂於5月22日到28日舉行，這是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，首度恢復實體辦理。外交部與衛生福利部正全力爭取我國以觀察員身分與會。

外交部說，台灣以實際作為展現專業的醫衛實力、積極貢獻我國防疫經驗，獲得理念相近國家及國際社會高度認同與肯定，足以證明台灣受邀以觀察員身分參與WHA的必要性。例如，美國副國務卿麥肯伊為我國當面籲促世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞邀請台灣以觀察員身分參與WHA。日本最新發布的外交藍皮書也重申，在防疫不應有地理空白的前提下，堅定支持台灣出席WHA。

外交部指出，美國聯邦眾議院日前也通過「要求國務卿擬定策略協助台灣獲得WHO觀察員地位」法案；另外，丹麥、拉脫維亞、斯洛伐克等國立法部門及歐洲議會，也都以致函、通過決議案等方式為我聲援。外交部對於國際各界的支持與聲援表達誠摯感謝，將與衛福部持續與友邦及理念相近國家共同力促WHO邀我出席WHA。

外交部強調，將持續以國際文宣等多元管道反映台灣2350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，凝聚並強化國際支持聲量。外交部也已在2日發布推案短片「遠來的朋友」（Sweetness of Friendship），展現台灣數十年在海外醫療合作計畫的貢獻。

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