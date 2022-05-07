新北確診孕婦母嬰雙亡 羅一鈞分析應是這原因

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2022/05/07 15:33

〔記者楊媛婷／台北報導〕新北有孕婦確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），母子今天雙亡，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該位是20歲的女性，曾接種過1劑BNT疫苗，懷孕30週，確診後立即住院，初步研判的死因是急性肺動脈栓塞，是懷孕的急症。

新北孕婦母子雙亡消息證實後，外界擔憂是否是因懷孕未滿36週導致無法收治住院，以及該名孕婦是否是居家照護，羅一鈞於疫情記者會上說明，該名孕婦年齡為20歲，懷孕30週，有氣喘與貧血病史，於3月接種1劑BNT疫苗，5月4日有發燒與咳嗽，並到醫院核酸採檢後確診，當時第一時間就住院，並沒有被請回家。

羅一鈞說，該名孕婦住院後，因為屬於高風險，所以有使用瑞德西韋治療，但該名孕婦病程變化快速，6日開始有血氧降低等緊急情況，加上胎兒狀況不穩，因此緊急剖腹產後轉加護病房，胎兒則是不幸不治，產婦也在隔天身亡。

羅一鈞說，經初步研判，該名孕婦的死因可能是懷孕急症的「急性肺動脈栓塞」，另外也有新冠病毒感染，會等資料蒐集完畢後，再提到專家小組來分析。

羅一鈞強調，該名孕婦確診後就立刻收治住院並展開治療，沒有延誤就醫，至於目前孕婦收治的原則是懷孕36週以上一事，他說，有接到婦產科醫學會的建議，認為若要兼顧孕婦的身心需求，部分孕婦可能比較適合居家照護，並非染疫後都要到醫院或集檢所，因此會對於孕婦收治原則做一些適當的調整，由醫師評估孕婦的風險因子決定是否要住院，不會再採一刀切方式。

指揮中心統計，從1月迄今，共有131名孕婦確診，其中有1例30多歲、沒打疫苗、懷孕35週的孕婦中症，至於今日死亡的孕婦案例，羅一鈞說，因為該個案還沒有完成病例研判，目前還未計入中重症統計數據中。

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