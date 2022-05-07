多間大學將遠距2週卻遇新停課標準 教長：可按原規劃

教育部長潘文忠今參加指揮中心記者會，說明新停課標準。（指揮中心提供）

2022/05/07 15:23

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，配合以「確診個案」為核心，學校停課標準自明天起改變，但台大等多校自下週一起全校遠距教學2週，是否因新停課標準而須改變？教育部長潘文忠今在指揮中心記者會回應表示，考量疫情和確診人數，教育部原本已同意這些大學可遠距教學演練2週，這些學校仍可持續依原規劃進行，亦即不用改變。

包括台大、台師大、 台科大、文化、元智、中正等大學是自5月9日（一）至5月22（日）實施全校遠距教學演練，中山大學則是5月5日（四）至5月18日（三）等。而依教育部昨日最新統計，大專校院全校停課有16校，大專校院部分停課有91校。

潘文忠表示，明天新停課標準上路，大專階段也取消全校性暫停實體課程方式，學校可授權「授課教師」於上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，應確保學生學習成效。

潘文忠也說，學校有個別考量實施遠距教學演練1至2週，學校可自行規劃，但如超過2週，即須將計畫提到教育部應變小組，他強調因應疫情，要給學校彈性。

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