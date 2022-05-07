外界籲北北桃熱點快篩試劑鋪貨增加 陳時中：維持每家藥局78人份

外界呼籲北北桃熱點快篩試劑鋪貨應增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還是會維持每家合約藥局鋪貨78人份。圖為排隊購買快篩試劑。（資料照）

2022/05/07 15:46

〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數今天（7）超過4萬人，從1月迄今累積的確診人數已經超過台灣整體人口的1%，隨著確診人數增加，民眾對於快篩試劑的需求增加，政府也實施快篩實名制超過1週，外界呼籲北北桃熱點快篩試劑鋪貨應增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還是會維持每家合約藥局鋪貨78人份。

民眾對於快篩試劑的需求量仍高，很多民眾甚至早上6點多就在藥局外面排隊，陳時中呼籲民眾有症狀再用快篩，並且目前持續購買快篩試劑，將會有5千萬劑快篩再投入快篩實名制，指揮中心也於記者會上公布今天快篩試劑販售情況，共有4971家合約藥局販售，截至今天中午12時，已完售家數有1896家，可販售份數為42萬6504份，已售出20萬5848人份，將近一半。

另外界希望北北桃疫情熱區可增加快篩試劑配送數量，陳時中表示，目前全台灣販售快篩試劑的情況都是幾近完售，平均1天全台販售份數僅剩1.2%，新北、台北、桃園則是剩下2.1%、1.2%、1.7%，剩下的劑量比非六都地區更多一些，代表普遍的需求還是很高，會持續依照每天每家藥局78人份來配送，如果剩餘的量有變化，會再做熱點調配。

另有台南廠商反映難以買到快篩試劑，陳時中說，企業等可以用商業契約來購買，指揮中心也要求快篩試劑廠商要優先完成契約，快篩實名制並未徵用商業契約的部分。他也說，如果廠商對於快篩試劑有需求，可以像是之前口罩的情況，透過經濟部來申請，用部會合作的方式來解決。（15:46更新）

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