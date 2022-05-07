不滿被數落小弟酒後怒朝大哥家開7槍洩憤 結果....找錯地方

吳嫌持槍朝鐵門連開7槍洩憤。（記者劉慶侯翻攝）

2022/05/07 17:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕21歲吳姓男子6日晚間接受50歲的角頭大哥「瑞哥」邀宴連喝4攤，但他認為對方「數落式的關心」是奚落，今日凌晨酒後居然跑到對方位在台北市士林區重慶北路4段的住處外朝著鐵門狂轟7槍，但事後發現開錯地點只得向警方投案。警方發現吳男染疫，全程小心翼翼調查，訊後依法將移送偵辦。

警方表示，北市士林區重慶北路4段一處民宅，7日凌晨3時許發生槍擊案，鐵門被人狂轟7槍，北市警方接獲通報，以為是萬華區月前發生的營造公司槍擊事件的後續延伸，隨即調派刑警大隊同步進行調查，後來才發現槍手攜槍至大同分局重慶所投案。

轄管士林分局接手將人帶回，吳男才承認，因不滿被社子地區的老大「瑞哥」奚落，認為對方倚老賣老，所以才開槍洩憤。事後他也發現槍擊錯地點，誤射到大哥的隔壁鄰居位置，自知逃不過，索性投案自首。

警方調查，吳男是6日晚被「瑞哥」招待喝酒，兩人連跑林森北路等處4攤，吳男不滿席間多次被數落「你長不大」之類的酸言酸語，於是氣沖沖跑回家持改造手槍，返回重慶北路對方住處狂轟7槍。

警方事後找「瑞哥」訊問，但對方認為自己的身分可比得上吳的父輩，他是見對方行事作風莾撞，所以語多關心而不是奚落，被小弟誤會還被槍擊洩憤，也是心情很低落。

不過，目前警方對於吳嫌的證供仍保持疑慮，不排除是幕後另有其他開槍目的，全案先朝槍砲、毀損以及恐嚇等罪方向偵辦，移送地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吳嫌被警送辦。（記者劉慶侯翻攝）

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