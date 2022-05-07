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    首頁　>　臺北市

    台大醫院工會稱急診2護理師照顧百名患者 院方召回隔離醫護提前復工

    隨著確診人數增加，醫護人力吃緊，台大醫院5日起讓密切接觸確診者的醫護以篩代隔，臺大醫院企業工會曝急診室業務爆量，最嚴重時曾出現2名護理師照顧100名病人的情況。（資料照）

    隨著確診人數增加，醫護人力吃緊，台大醫院5日起讓密切接觸確診者的醫護以篩代隔，臺大醫院企業工會曝急診室業務爆量，最嚴重時曾出現2名護理師照顧100名病人的情況。（資料照）

    2022/05/07 13:32

    首次上稿：13:08
    更新時間：13:32

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，雙北目前為疫情熱區，台大醫院企業工會指出，該院急診室在同一時間超過10名工作人員確診，但民眾為了接受核酸篩檢都擠到急診室，加上原本的急重病患者，來診量是平常的2倍以上，最嚴重時，2名急診室護理師必須照護100名病人，甚至還有救護車送進的危急個案都排在馬路上無法進入。

    隨著確診人數增加，台大醫院企業工會表示，該院自5日起開始實施讓醫護以篩代隔，召回還在隔離的醫護回到工作崗位，不過因為已經進入社區流行，有許多醫護確診外，民眾就醫需求也增加，台大急診室的來診量是平常的2倍以上，但同一時間卻又有10名工作人員確診，現場人力緊繃，最嚴重時變成2名護理師照護1百名急診病人；照護確診患者專責病房的護理師工作量更比去年5月疫情最嚴重時高出2-3倍，護理師工作時完全無法休息，連喝水都沒時間。

    該工會透露，近幾日業界瘋傳，護理師得知確診以後反而大喜過望，同事紛紛留言道賀，因為終於有合法理由遠離如地獄一般的工作環境，直言若政府再不正視與改變現有制度，出現的離職潮指日可待。

    該工會指出，很多民眾因為排隊等候過久導致延誤就醫，甚至也有患者動輒辱罵醫護，直言現在政策無法將民眾引導到適當去處，所謂醫療降載、紓解急診壅塞都只是口號。

    急診室2醫護照顧100名病患 台大醫院：未聽聞

    對此，台大醫院院方表示，不可能讓2個人去照顧1百人，直言這根本顧不來，也沒有聽急診室說這件事需要求助，並且都有值班護理長，單位有狀況都可以求助護理長調節人力；至於緊急召回醫事人員，都是依據規定處理，詢問提前返回工作崗位也都會尊重醫護意願，如果不願意請假即可。

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