停紅黃線不能檢舉 北市議員：「類違停」一年恐增50萬件

交通違規檢舉新制4月底上路，紅黃線違規停車不得再檢舉，北市議員李明賢憂心，北市街頭一年增加50萬件的「類違停」，違規更惡化。（台北市警察局交通警察大隊提供）

2022/05/07 12:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕交通部修正道路交通管理處罰條例，4月上路，其中紅黃線違規停車不得再檢舉，引發關注。台北市議員李明賢指出，有網友、民眾陸續反映現在違停變多，形成「類違停」，若警力沒增加、沒具體改善方案，且沒有檢舉達人檢舉，北市街頭一年恐增加高達50萬件的類違停，對此北市警察局表示，因應修法正在進行檢討，會修正積分與勤務。

李明賢調閱北市員警自行開單與民眾檢舉違停比例資料，2020年員警開單為64萬8125件，民眾檢舉則為50萬6925件、占比約43%，2021年警方開單是58萬1743件，民眾檢舉40萬9826件、占比41%，發現民眾檢舉比例約在4成左右。

李明賢表示，交通部說民眾可以透過110檢舉違停，但路邊違停都是短短幾分鐘、可能下車買個東西，因此民眾打電話檢舉等警方到場，違停駕駛早就離開，這樣能夠開得到罰單？過去平均1年超過100萬件的違停，把勤務分給轄區分局，這樣會累死基層。

李明賢憂心說，警力沒有增加，若沒有具體改善方案，台北市街頭每年恐將出現40至50萬件的「類違停」，就是違停沒有檢舉達人檢舉，警方也無法在第一時間趕來開單。

此外，李明賢提到，各分局取締違停有獎勵績分，雖然違停是以幹道為主，但防火巷、狹小巷道有加強取締績分的配點比幹道高，有獎勵績分，取締就會出現差別，可能造成幹道違停嚴重，例如發生併排停車，恐造成交通事故甚至死亡車禍。

對此警察局長楊源明表示，在修法前，檢舉達人的檢舉增加員警行政負擔，限縮後，違停勢必會增加，也認為檢舉達人對違停有嚇阻作用，修法後違停應該會增加，交大將因應進行勤務調整。

市警局交通警察大隊大隊長涂國卿表示，警方針對違停熱點還有重大交通幹道加強巡查、拖吊，也會觀察、分析違規停車成因，針對違停熱點研議改善作為。

至於調整取締項目及核分方式，交大對此表示，未來修訂取締違規停車相關計畫，對取締項目及核分方式做通盤研議，並進行彈性調整。過去著重消防通道做為計分重點，未來會將主要幹道等嚴重違停的熱點，研議加權計分。

北市議員李明賢指出，民眾檢舉違停與警方自行開單比例，民眾檢舉占約4成。（李明賢辦公室提供）

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