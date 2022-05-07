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    首頁　>　臺北市

    酷！淡藍相襯粉白色 夜空出現「康乃馨星雲」

    有「康乃馨星雲」之稱的IC 5146，是位在2500光年外、歷千萬年而不凋的星雲之花。（台北市立天文館提供）

    有「康乃馨星雲」之稱的IC 5146，是位在2500光年外、歷千萬年而不凋的星雲之花。（台北市立天文館提供）

    2022/05/07 11:33

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天就是母親節，不少民眾送上康乃馨給媽媽，台北市立天文科學教育館今分享，最近夜空出現來自2500光年外、千萬年不凋的星雲之花，淡藍色襯托著粉白、點綴暗色紋理的畫面，在空中乍看之下像極一朵康乃馨的模樣，稍離都市塵囂的郊區舉目可見。

    天文館指出，有「康乃馨星雲」之稱的IC 5146又名繭星雲，是由恆星、氣體與塵埃所組成的星雲，紅色部分是氫氣受恆星照射而發光的發射星雲，藍色是塵埃反射及散射星光所形成的反射星雲，而暗色條紋則是濃厚塵埃聚集成不透光的暗星雲。

    天文館表示，雖「康乃馨星雲」在天空中只有滿月的3分之1大小，但其實有15光年之廣，每年母親節時分，康乃馨星雲便和天鵝座等夏季星座，伴隨銀河一同出現在夜空中，與冬季情人節前後出現的麒麟座玫瑰星雲遙遙相對，並稱星空中兩朵最美的星雲之花。

    天文館表示，這朵「星空康乃馨」在長時間曝光攝影下才會現身，但在稍離都市塵囂的郊區舉目可見，民眾利用母親節，陪著媽媽到郊外欣賞美麗的星空也是個不錯的選擇。相關資訊可在YouTube「台北天文館」頻道，觀賞「認識星空-每月星象解說」影片認識夏季星空。

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