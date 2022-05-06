喊話疫情升溫別擔心！蔡總統：戒慎而不恐慌 就能克服挑戰

總統蔡英文請國人隨時注意最新的防疫資訊和指引，「我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，我們就一定能克服這波疫情的挑戰」。（擷取自蔡英文臉書）

2022/05/06 21:00

〔記者李欣芳／台北報導〕面對近來本土疫情急速升溫，蔡英文總統今晚發表錄影談話指出，因應這一波台灣流行的Omicron變異株，指揮中心開始調整各項防疫措施；因為前一個階段，我們守得很好，國人全力施打疫苗，做好各項自主防疫，疫情的健康風險相對較低。這也代表了只要我們做好準備，就能夠克服疫情的威脅，請大家不用驚慌。

蔡總統期勉面對疫情最後階段，請國人隨時注意最新的防疫資訊和指引，「我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，一定能克服這波疫情的挑戰！」

總統也說明，這個月我們預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。面對PCR需求的增加，除了請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。

蔡總統的談話全文如下：

對抗疫情這場仗，我們已經打了2年多，過程中的每個階段，因為有大家的一起努力，我們關關難過關關過，一路走到現在這個最具挑戰的時刻。

而要獲得最後的勝利，重返正常生活，面對不斷變異的病毒特性，我們的因應策略不能一成不變，一定要從病毒的特性來下手。

這一波台灣流行的Omicron變異株，它的特性是傳播力強，但因為多數國人都完成了疫苗的接種，因此重症率低。從今年初到現在（統計至5/5），大約有99.75％左右的確診者是輕症或無症狀。

所以，指揮中心開始調整各項防疫措施。一方面降低疫情對大家生活的衝擊，另一方面，也讓我們的醫療系統專注於有重症風險者的治療，並且維持醫療的整體能量。

現在，針對輕症或無症狀確診者，各縣市已經陸續推動居家照護，家用快篩試劑實名制也已經上路。

我知道，大家現在對於購買快篩試劑，感到不方便，政府會持續增加快篩試劑的供貨量，在這個月，我們預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。

所以，我要拜託大家不要囤積，也不要過度恐慌；並且依照指引，盡可能地在有需要的時候，再使用快篩。

行政院也已經和業者協調會在目前疫情風險較高的北北基桃，優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾可以在急用時方便購買，最快下週就會陸續增加鋪貨。

面對PCR需求的增加，我們一方面請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。

另外，6至11歲兒童疫苗已經陸續開打，我們積極採購了莫德納和輝瑞BNT疫苗，提供家長更多的選擇，一起照顧孩子的健康。

我要向每一位照顧身邊家人的國人說一聲，辛苦了，謝謝你。因為大家的一起努力，我們終於走到這個最後的階段。

現在是2022年5月，參考其他國家疫情發展的經驗以及專家的預估，在疫情即將告一段落之前，確診人數也會持續增加，但大家不用擔心。

因為前一個階段，我們守得很好，國人全力施打疫苗，做好各項自主防疫，今年初到現在（統計至5/5），確診的重症率大約是0.03％，致死率是0.02％，中症率大約是0.22％，疫情的健康風險相對較低。這也代表了只要我們做好準備，我們就能夠克服疫情的威脅，請大家不用驚慌。

疫情的最後這個階段，我要請大家持續落實戴好口罩、勤洗手等等防疫習慣，還沒有打滿三劑疫苗的國人，盡快去打，做好自身健康管理，讓我們用最周延的準備來度過疫情的考驗。

最後，面對疫情的變化，我要請大家隨時注意最新的防疫資訊和指引，我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，我們就一定能克服這波疫情的挑戰。

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