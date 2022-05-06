蔡總統：1億劑快篩本月到貨

總統蔡英文宣布，政府在這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，會在目前疫情風險較高的北北基桃優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾急用時方便購買，最快下週就會增加鋪貨。（資料照；本報合成）

2022/05/06 20:30

〔記者李欣芳／台北報導〕連日來本土確診人數激增，總統蔡英文今晚以錄影方式發表談話時宣布，政府在這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應會愈來愈穩定。

另外，總統表示行政院也已與業者協調，會在目前疫情風險較高的北北基桃優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾急用時方便購買，最快下週就會增加鋪貨。

蔡總統並呼籲全國民眾，對目前疫情的發展不必恐慌，她指出，面對抗疫情這場仗，我們已打了2年多，關關難過關關過，今年以來99.75％的確診者都是輕症與無症狀者，針對輕症與無症狀者，各縣市已推動居家照顧，快篩實名制也已經上路。

總統說，她知道大家對購買快篩試劑感到不方便，政府會持續增加供貨量，在這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應會愈來愈穩定，所以她拜託不要囤積也不要恐慌，儘可能是有需要時才用快篩，行政院也已與業者協調，會在目前疫情風險較高的北北基桃優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾急用時方便購買，最快下週就會增加鋪貨。

蔡總統認為，參考其他國家等經驗，在台灣本土疫情告一段落前病例數會再增加，但大家不用擔心，在這最後階段還是要做好防疫包括勤洗手與戴口罩等，大家繼續團結而不要恐慌，就能克服疫情的挑戰。

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總統蔡英文針對疫情發表談話，宣布本月將取得1億劑快篩劑，優先供應北北基桃通路。（擷取自蔡英文臉書）

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