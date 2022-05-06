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    首頁　>　臺北市

    北市快篩劑庫存剩34萬份 黃珊珊喊很缺：盼中央釐清分配

    台北市副市長黃珊珊說，目前快篩劑仍非常缺，由於中央實施快篩試劑實名制，導致北市要使用的時候，供應廠商說被中央徵用，無法如期到貨。（台北市政府提供）

    台北市副市長黃珊珊說，目前快篩劑仍非常缺，由於中央實施快篩試劑實名制，導致北市要使用的時候，供應廠商說被中央徵用，無法如期到貨。（台北市政府提供）

    2022/05/06 20:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕台灣本土疫情升溫，快篩劑需求量大，但民眾買不到。台北市副市長黃珊珊說，目前快篩劑仍非常缺，北市府依供應契約原本訂購50萬劑，加上消防局也訂購10萬劑，由於中央實施快篩試劑實名制，導致北市要使用的時候，供應廠商說被中央徵用，無法如期到貨。

    根據北市府統計，中央給台北市快篩試劑的數量，累計約56萬多份，發出去後剩下29萬份，加上衛生局自己的庫存，僅剩下34萬份。

    黃珊珊說，北市採買分成3個部分，衛生局採購50萬份，到貨不到5萬份、消防局10萬份，到貨2萬份、教育局100萬份，到貨20萬份，每次到要配送的時間，就會被中央徵用。

    黃珊珊說明，目前衛生局的庫存要提供給居家隔離、醫療院所、學校、公有場館等處使用，很多公務機關、學校等，要用以篩代隔，一般企業也需要職場篩檢，居隔每個人也要拿3劑，目前快篩試劑還非常缺。

    黃珊珊說，尤其是學生確診匡列九宮格，每個人都要發快篩，一次就消耗幾十份，數量龐大，現在都持續採購，希望中央盡速就快篩試劑的分配做釐清，讓共同供應契約的廠商能夠穩定的供應給地方政府。

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