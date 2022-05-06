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    首頁　>　臺北市

    本土學生確診衝破3萬人 國小生超過萬人

    教育部今晚發布最新統計，再增4184名本土學生確診，本土學生確診數達3萬1440人，學生確診總人數來到3萬2193人，全國22縣市有1958校全校停課或部分班級停課。（資料照、教育部提供；本報合成）

    教育部今晚發布最新統計，再增4184名本土學生確診，本土學生確診數達3萬1440人，學生確診總人數來到3萬2193人，全國22縣市有1958校全校停課或部分班級停課。（資料照、教育部提供；本報合成）

    2022/05/06 19:03

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部今晚發布最新統計，再增4184名本土學生確診，本土學生確診數達3萬1440人，其中又以國小生人數最多，達到1萬1309人、單日新增1376人，境外移入新增2人，學生確診總人數來到3萬2193人，全國22縣市有1958校全校停課或部分班級停課，其中大學有16校全校停課，包括中山大學等。

    教育部校安中心統計4月20日至今日下午5點30分我國學生確診人數，在總數3萬2193人之中，大專生有7448人（增加912人），高中生有4689人（增加1542人），國中生有3341人（增加478人），國小生11318人（增加1376人），幼兒園學生5397人（增加790人）。

    本土確診學生人數3萬1440人，包括大專校院6768人（增加910人），高中4632人（增加1542人），國中3338人（增加478人），國小11309人（增加1376人），幼兒園5393人（增加790人）。

    境外移入753名確診學生，其中680人是大專生（增加2人），高中生57人，國中生3人，國小生9人，幼兒園4人。

    另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3點止，教育部統計，全國22縣市共有1958校停課，包括430校全校停課、1528校部分班級停課。

    430校全校停課，包含幼兒園189所、國小163校、國中 28校、高級中等學校34校、大專校院16校。1528校部分班級停課，包含幼兒園439所、國小 589校、國中218校、高級中等學校 191校、大專校院91校。

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    教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

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