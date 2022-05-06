北市規劃BNT、莫德納兒童疫苗同步施打 蔡炳坤：會讓家長充分選擇

台北市蔡炳坤說，規劃當BNT疫苗開始可以在學校接種時，就會跟莫德納疫苗一起接種。（台北市政府提供）

2022/05/06 19:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市本週開始施打6歲到12歲莫德納疫苗，副市長蔡炳坤指出，目前各校接種率大概2成多左右，會按照既定計畫向前走。至於中央說5到11歲輝瑞/BNT兒童疫苗可望5月20日開始接種，台北市規劃，當BNT疫苗開始可以在學校接種時，就會跟莫德納疫苗一起接種，學校若已完成莫德納接種，會再詢問該校的學童需求，繼續規劃BNT接種作業，一定會充分地讓家長做選擇。

至於國、高中生疫苗接種部分，蔡炳坤說，如果第二劑滿5個月，預計在5月底開始，循第一劑和第二劑的模式，媒合醫院進入校園，進行追加劑接種作業，也會同步啟動線上預約系統。

蔡炳坤說，最新的統計，從3月21日至今，北市確診師生數約5300多人，因此，從5月3日起，確診衍生的居隔等問題係由教育局承擔，感謝每所學校校長承擔防疫長的工作，處理相關問題。

另外，蔡炳坤指出，目前許多家長關心的是補習班、安親班確診問題，北市府已制定流程，包括密切接觸者的匡列、開立居隔書和發放快篩劑都會由教育局專案辦公室處理，如果補習班、安親班的業者發現有確診者，北市現在劃分四個區，請業者跟分區聯絡人聯繫、填報表單，並跟分區承辦人討論是否有居隔需要。

蔡炳坤說明，密切接觸者居隔要件的最新規定「是未戴口罩15分鐘以內的九宮格同學」，一旦確認後，包括領取快篩劑、居隔書就會做後續處理。

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