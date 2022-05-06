估年底350~460萬確診 柯文哲：防疫及門診預約系統2天內做起來

柯文哲預估，從台灣總人口保守估計，有人用15％、20％的比例算確診人數，到今年底前，總感染人數估計在350至460萬間。（北市府提供）

2022/05/06 18:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例7716人，台北市長柯文哲預估，從台灣總人口保守估計，有人用15％、20％的比例算確診人數，到今年底前，總感染人數估計在350至460萬間，隨著確診數愈來愈多，若要以最低的社會成本跟病毒共存，過去清零的方式就不能用，現階段鼓勵大家有症狀才做快篩。

柯文哲說明，完成預約卻爽約的比例仍有20％，呼籲市民有需要才預約，預約了就要來，如果有數位落差的民眾不會預約，就直接帶著檢體前往，即便沒事先預約，還是可以在現場排隊等採檢。

他指出，士北科車來速第一天稍微混亂，昨天就順了許多，今天狀況也還好，一開始是兩線三個時段，現在變三線三個時段，作業量開放到1500人，如果人多的話，會再增加一個時段，變成四個時段，若寺時段也滿的話，在台北市南區將會開一個類似士北科的模式。

柯文哲指出，基本上完成3劑疫苗接種的人，症狀不嚴重，但不少人都有喉嚨痛的狀況，所以需要服用止咳、止痛、解熱的藥，今天北士科的作業容量將增加到1500人，若前2天這2千多位民眾都去擠醫院的急診，各醫院的門診一定癱瘓。

柯文哲強調，台北市目前總共加起來有11個社篩站防疫急門診服務，現在會規劃做網站，把所有防疫及門診的預約系統兩天內做起來，讓大家更方便，最後在呼籲大家有症狀做快篩，快篩陽再來防疫急門診，也再次提醒民眾的悠遊卡務必儲值夠，便於現場繳費。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法