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    快篩陽PCR也陽大概就是85％ 柯文哲：跟書上講的一樣

    七大醫院社區免費PCR採檢統計。（北市府提供）

    七大醫院社區免費PCR採檢統計。（北市府提供）

    2022/05/06 18:45

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例7716人，台北市長柯文哲表示，若參照其他鄰近縣市電信足跡來觀察，北北基桃首都生活圈的電信足跡密密麻麻，表示北部人的移動速率大於中南部，這也是為什麼感染會從北部開始，成為疫情熱區，但隨時間推移，還是會向中南部擴散，時間差大概10天左右，預計過兩週就會複製到中南部，也希望北部的經驗可以提供中南部參考。

    根據北市府統計資料，4/29至5/5陽性率分別是13.8％、49.1％、65.2％、69.7％、85.4％、88.8％、87.5％。

    柯文哲表示，現在病例越來越多，目前重要的是如何以最低的社會成本與病毒共存，現階段鼓勵大家有症狀才做快篩，快篩陽才到防疫急門診，自從採取這個策略，很明顯快篩陽性才來做PCR。

    柯文哲說明，從4/29北市七大公費篩檢站的陽性率開始上升，這部分感謝台北市市民，大家很配合呼籲，這三天約85%上下，這跟書上講的一樣，快篩陽性大概也是PCR陽性的大概就是85%。

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    台北市每日確診數與入院數。（北市府提供）

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    柯文哲預估過兩週疫情就會擴散到中南部。（北市府提供）

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