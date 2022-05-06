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    中央宣布快篩實名制將分流 黃珊珊怒批：把人民當猴子

    台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（台北市政府提供）

    台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（台北市政府提供）

    2022/05/06 18:10

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內本土疫情升溫，快篩試劑需求大增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，將分成「早、中、晚」3個時段開賣。台北市副市長黃珊珊今下午在防疫記者會被問此事批評，是總數不足的問題，「如果把人民當成猴子，我相信人民會更憤怒」。

    台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體提問目前北市快篩試劑有多少，黃珊珊指出，中央給台北市快篩試劑的數量，累計約56萬多劑，發出去後剩下29萬劑，加上衛生局自己的庫存，總共剩下34萬劑，黃珊珊說每天都會送出上萬劑。

    黃珊珊說，北市的採買分成三個部分，衛生局採購50萬劑、到貨不到5萬劑，消防局10萬劑、到貨2萬劑、教育局100萬劑、到貨20萬劑，每次到了要配送的時間，就會被中央徵用。現在有很多公務機關、學校等，要用以篩代隔，一般企業也需要職場篩檢，居隔每個人也要拿3劑。

    黃珊珊強調，目前快篩試劑還非常缺，尤其是學生確診匡列9宮格，每個人都要發快篩，一次就消耗幾十份，數量龐大，現在都持續採購，盼中央能盡速分配，各廠商也能穩定供貨。

    至於快篩劑分流措施，黃珊珊不滿表示，陳時中應該也聽到蔡總統對於快篩劑的意見，相信人民更有意見，不是分幾段分流，而是總數不足問題，本來要早上排1次、下午排1次，現在只是叫民眾早上、中午、晚上都排1次，但是總數沒有增加，就是很多網友說的「朝三暮四」。

    黃珊珊更重話批評，「早上給你3個、下午4個，你不滿意，就給你早上4個、下午3個，如果把人民當成猴子，我相信人民會更憤怒」。

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