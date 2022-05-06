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    首頁　>　臺北市

    中央要醫師視訊確認快篩陽 柯文哲酸：有沒有在醫院工作過？

    台北市長柯文哲說，通訊遠距診療至少要花20分鐘，人事成本要多少？有這麼多醫生閒閒的每20分鐘檢查一個病人快篩陽？不知道到底怎麼算錢、運作，怎麼開診斷書？（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲說，通訊遠距診療至少要花20分鐘，人事成本要多少？有這麼多醫生閒閒的每20分鐘檢查一個病人快篩陽？不知道到底怎麼算錢、運作，怎麼開診斷書？（台北市政府提供）

    2022/05/06 18:13

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，5月12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象等3類人，若「快篩陽」經醫師視訊診療確認，即視為確診。台北市長柯文哲批評中央，「你們有沒有在醫院工作過？」命令發出來前應找第一線臨床醫生確認可不可行，否則命令看了也是三條線。

    台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體提問，指揮中心宣布3類人適用快篩陽即確診，前副總統陳建仁今天也在臉書發文指出，「在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診」。柯文哲以「貝氏定理」說明自己看法，「在P、A前提存在情形下去猜B出現機率，比單純猜B的更準，這我也知道。」

    他指出，昨天中央說居家隔離、居家檢疫、自主管理病人，如果快篩陽在醫生的通訊診斷下可視同PCR陽，如果自己居家隔離做快篩陽性，趕快打電話找一個通訊診療，找到人後把手機架好、打開視訊，再花20分鐘做一次快篩，確認是本人做的再開診斷書，實務上很困難。

    柯文哲說，「通訊遠距診療至少要花20分鐘，人事成本要多少？有這麼多醫生閒閒的每20分鐘檢查一個病人快篩陽？我不知道到底怎麼算錢、運作，怎麼開診斷書？」

    他還說，中央常下一道命令，「我想說奇怪，你們有沒有在醫院工作過？數學模型可行、實際執行就是困難」，他猜中央昨天命令發出來一定被所有醫院工作者罵翻，今天應該會在討論怎麼善後。

    柯文哲認為，命令發出來之前，都有醫療顧問，建議要找實際第一線臨床醫生看過計畫，可行在丟出來，不然命令出來看完也是三條線。

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