柯文哲：明召集大醫院開會 討論病床數

柯文哲宣布，明天下午將召集全台北市大醫院院長開會，討論醫院的病床數，要為疫情擴張到何時。（北市府提供）

2022/05/06 17:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例7716人，台北市長柯文哲宣布，明天下午將召集全台北市大醫院院長開會，討論醫院的病床數，要為疫情擴張到何時，因此要做決定，如果準備不夠，到時無法住院，準備太多沒人住院又是浪費，台北市確診案例最高洪峰估計在5/16到5/23，過了才會降下去，若病例持續增加的話，到一定程度就會黑掉，因為超過PCR量能、測不出來。

柯文哲今在台北市疫情記者會上表示，先前他曾說到軟性封城的議題，記者也在問，但今下午已開過公衛顧問會議，明天下午會召集全台北市大醫院院長開會，看看還要增設多少病床。

柯文哲說明，過去10天台北市確診人數一直上升，但住院人數沒有像確診人數等比例上升，一開始約7％，現在剩下2.6％，也謝謝各家醫院開始加嚴住院條件。

柯文哲接著說，以前是75歲以上不分青紅皂白，症狀厲不厲害都住院，病人要求就住院，現在是需要氧氣、高風險的才住院，不希望輕症的把醫院量能擠垮。

柯文哲指出，按照公衛專家討論，台北市大概案例最高洪峰，估計在5/16到5/23，過了才會降下去，目前醫院量能看起來還可以應付，但仍有一些要精進，可把輕症在醫院外面就處理調，讓他們不需要去急診，這週也會繼續擴張防疫旅館，住院病人情快好一點就拜託大家下轉。

柯文哲說，過去叫病人出院不太容易，常常要住到好才會出院，但現在需要大家幫忙，保留醫療量能，希望可以撐過這關，這關只要撐過，台灣就可以慢慢走向解封，在最危險的時候，大家就要互相幫忙，大家都遵守同樣的戰略，同心協力撐過去。

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