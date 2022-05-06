議員批民汐線被新北搶走主導權 柯文哲扯中央：不能從政黨考量

台北市長柯文哲主持防疫記者會，並回應媒體提問。（台北市政府提供）

2022/05/06 19:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕路線橫跨雙北的捷運民生汐止線，北市區段早在2011年核定，但北市捷運工程局長張澤雄今早坦言，因新北市政府推動汐東線更改機電系統，民汐線北市段預估明年要重做可行性研究，議員陳炳甫痛批市長柯文漠視民汐線，讓新北市搶走主導權。對此柯文哲說，中央應統籌控制，純粹從經濟學考量，不能從政黨考量。

台北市政府下午召開防疫記者會，並接受媒體聯訪。媒體提問議員批評漠視民汐線，柯文哲表示，這是嚴肅的題目，前瞻計畫軌道運輸中央是4千億元，地方配合款是2千億元，加起來6千億元，他最近在研究，為什麼北市捷運一直在流標，因為能做捷運工程的營造商，假設一年可以做2百億的預算，現在丟4百億預算給他，會發生什麼事？本來做2百億 ，現在做220億也許可以做到，但做4百億他做不到。

柯文哲說，前瞻計畫裡面把這多的錢丟到軌道運輸的項目，問題是台灣目前軌道的營造商根本吞不下去，所以吞不下去的狀況下，大家開始加碼，再追加預算，理論上，不管是國發會、公共工程委員會，應對軌道運輸的優先順序，哪些先蓋、哪些後蓋。

柯指出，以台北市立場是環狀線優先，因為蓋下去運量一定有，他不指名道姓是哪個縣市，其他縣市捷運蓋下去，運量恐怕沒那麼多人坐，成本效益當然比較不夠，有人講就是比較落後、沒有發展，捷運蓋下去看會不會發展比較快，但北市環狀線來講已經是成熟的地區，路網已經完成，只差環狀線圈起來就更有效率。

柯文哲認為，理論上從成本效益最高的開始做，再來才做是比較差的，但現在全面開打，結局就是流標一大堆，所以不該讓各縣市決定捷運蓋不蓋，其實中央要統籌控制，按照成本效益，高的先做、前提是純粹從經濟學考量，不能從政黨考量，不可以顏色對的先蓋，這會出問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法