再談快篩陽即確診 柯文哲：若堅持PCR陽性 85％治療會延遲

台北市長柯文哲說，如果快篩陽性當作臨床診斷去做，或許錯殺15％、是偽陽性，但堅持PCR陽性，就有85％治療會延遲，這就是個困境。（台北市政府提供）

2022/05/06 17:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中央疫情流行指揮中心昨天宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象，使用家用快篩檢測陽性就認定為確診個案，5月12日上路。早就主張快篩陽等於確診的台北市長柯文哲今天說，書跟實務執行能否配合是個問題，若堅持PCR陽性，85％的人治療會延遲，這是困境。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，媒體問柯文哲，他先前主張快篩陽等同確診，被前副總統陳建仁說「回去看書」，但中央宣布開放3類人適用快篩陽即確診，外界解讀陳建仁打臉中央流行疫情中心指揮官陳時中？柯文哲回答說，書大家都有念，只是書跟實務執行上是有困難。

柯文哲指出，如果有明顯症狀又是快篩陽性，PCR陽性機會就高、偽陽性機會不高，但沒有症狀只有快篩陽性去做PCR陽性，數據顯示是85％，偽陽性滿高，當然PCR量能夠、來得及，當然是作為黃金標準。

柯文哲舉台北市現在狀況為例，今天做PCR到明晚知道結果只有3分之2的人，3分之1的人要到後天才出來，再輸入法傳系統中央審核再下放到地方衛生局，估計要3、4天以上，因此，若堅持PCR陽性才給藥，會延遲很多，這是困境。

他說，如果快篩陽性當作臨床診斷去做，或許錯殺15％、是偽陽性，但堅持PCR陽性，就有85％（人）治療會延遲，這就是個困境，因為不可能每個急診處擺一台PCR機器，他也用過鴻海董事長郭台銘推的口水PCR機器，最快70分鐘就知道結果，但要專人操作且成本高。

柯文哲指出，台北市今日新增7千多本土、新北市有1萬2千多例，雙北將近2萬人要做PCR能做出來就很厲害，再往上增加就超過PCR量能，現在連3分之1的人要拖到後天，估計過幾天會拖更久，所以知道理論是對的，但實務上能否配合是個問題。

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