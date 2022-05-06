科學女力！中研院士丁邦容、研究員馬中珮 獲選美國家科學院院士

中研院院士丁邦容。（中研院提供）

2022/05/06 18:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院院士丁邦容、天文及天文物理研究所兼任研究員馬中珮於3日獲選美國國家科學院院士，研究貢獻備受肯定，兩名女性科學家獲選，也充分展現科學界的女力。

中研院指出，丁邦容為國際知名的免疫學及微生物學專家，長期執教於美國北卡羅萊納大學教堂山分校醫學院微生物與免疫系，目前為威廉•蘭特•凱南特聘教授、臨床轉化免疫學研究中心主任，以及炎性疾病研究所所長，研究領域包括NLR 基因在調節炎症中的作用，以及奈米和微米粒子於疫苗佐劑。

丁邦容的研究成果屢獲國際肯定，獲獎無數，並持續投入學術服務工作，在2020到2021年間，她擔任美國免疫學家協會（American Association of Immunologists）主席，帶領學界持續投入癌症、炎症和自身免疫的革命性治療，並致力於推廣免疫學教育與科普傳播，持續倡議立法及資助支持基礎科學研究，於2014年獲選為中研院院第30屆院士。

馬中珮目前任教於美國加州大學柏克萊分校天文物理學系，研究專長是星系天文學和宇宙學中的理論與觀測問題，範疇包括模擬宇宙中非線性結構的新分析技術、暗物質與暗能量的結構預測，她也持續參與許多跨國研究及宇宙觀測計畫。

美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，長久以來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前共有2512名院士、517名外籍院士。

中研院天文所兼任研究員馬中珮。（中研院提供）

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