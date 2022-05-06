台鐵工會提出公司化5項疑問 台鐵局一一回應

台鐵工會提出5項疑問，台鐵局今天逐一回應。圖為工會五一上街遊行。（資料照）

2022/05/06 17:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局昨天與台灣鐵路工會協商再度破裂，台鐵工會提出5項疑問，要求台鐵局說明，包含為何無視92年承諾就強行送立法院、為何改革不以安全為前提、員工升資考試外部機關是否承認等。台鐵局今天（6日）逐一回應。

台鐵工會昨天提出5項疑問：

第1，民國92年政府對台鐵公司化承諾事項，為何於這次草案無法實現；

第2，為何台鐵改革不以安全為前提，工會希望台鐵要有一部台鐵安全憲章，做為未來台鐵必須遵守的最高安全標準；

第3，為何台鐵改革軌道、路線及各車站都要移交出去，未來公司營運時還得高額租回使用；

第4，未來員工升資考試，外部機關是否承認，銓敘如何辧理及保障；

第5，草案只說公司成立初期絕不資遣任何員工，但對未來的員工制度及保障根本沒有文字化載明。

台鐵局指出，昨天會議是針對草案進行實質討論，對於會後台鐵工會以快訊提出5項議題，今天也逐一回應。

第1，交通部去年5月起，多次召開跨部會諮詢會議妥為訂定，對於行政院92年公司化承諾事項多已實現，包含短期債務由政府設立基金全部承擔；舊制退撫金由交通部逐年編列預算支應；遞延負債逐年對列遞延收入處理（非實質債務）；日常性應付貨款循一般支付程序處理；公司成立時債務負擔歸零；建設及維修費用由交通部編列預算支應；政策性任務虧損由政府負責補貼等。

至於與工會協商且取得同意部分，台鐵局說，草案送出前均積極與工會進行溝通協商，基於社會大眾對於台鐵轉型改革高度期待及迫切心情，條例草案經行政院於3月3日院會通過後，即提送立法院審議；後續仍將持續與工會溝通協商，以順利完成台鐵轉型改革。

第2，台鐵改革是以安全為前提，尚未公司化前交通部及台鐵局即致力推動安全改革各項工作，包含落實安全管理、辦理各項設施軟硬體改善、依據鐵路法及鐵路行車規則監督台鐵行車運轉工作、積極推動SMS安全管理系統，及透過鐵道局檢查員確認安全管理落實情形，並配合第三方安全評鑑，確認安全管理的有效性。

對於台鐵安全憲章的部分，台鐵局說，經查西日本旅客鐵路公司「安全憲章」（一頁聲明），並未於公司設置條例中明定，目前台鐵局安全管理系統已有類似制度，提出全局安全政策聲明，並分層分級執行風險管理等具體做法，均在台鐵局網站公告，確立員工安全核心價值理念。另外，目前公司設置條例也參考工會版，增列台鐵公司對於營運安全具關聯核心業務應確實依相關法令規定執行、營運安全計畫要經公司董事會審議並報交通部核定，做為營運安全最高準則等。

為讓安全改革更能落實，未來台鐵公司將在董事會設立安全委員會，由總經理直轄督導營運安全處及職安室，提升組織運作效能；設立品保室，以故障預防取代事故檢討，落實風險管理；設立地區營業處，加強橫向整合，下設營運安全科及職業安全衛生室，強化基層營運安全及工安管理等。另將成立技術群，聘請安全、資訊及技術專業人才，建置安全系統設備、成立技術研發中心，並結合員工訓練中心，強化教育訓練，有效提升營運安全。

第3，台鐵資產7360億分類及處理方式，都是以永續經營及營運效能為目標，台鐵局說，非營業所需的部分，包含國有非營業用約228.59億元，屬非營業所需資產，歸還國產署；移撥適足資產228億（台北機廠、台北車站E1E2、高雄港站），並由交通部加公務預算成立自償性基金，償還台鐵局債務1484億。

營業所需的資產中，無開發價值的基礎設施約3399億元，佔資產總金額約46.18％，由政府以優惠租金提供公司使用，以減輕公司每年20億折舊負擔。具開發效益資產約3505億元，佔資產總金額約47.62％，則由公司持有，未來透過多元活化利用，挹注收入，改善公司財務。

第4，台鐵公司設置條例已明定，依原身分轉調台鐵公司者，其考試、任用、薪（俸）給、陞遷、保障、考成（績）、服務、獎懲、訓練進修、保險、退休、資遣、撫卹、福利、結社、勞動條件及其他權益事項，均維持現況，銓敘審定授權台鐵公司辦理，具相同效力。

第5，未來台鐵公司會視公司整體經營狀況，由董事會訂定相關人事規章，進行公司人力最有效的調派，這是組織跟公司治理的必要條件。經查港務公司、郵政公司及機場公司等3家公司，於公司化後從來沒有無故資遣員工的情況。

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