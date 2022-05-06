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    居隔3類人快篩陽視同確診12日上路 陳時中：試劑若造假將依法處分

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2022/05/06 15:04

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數連續2天超過3萬人確診，中央流行疫情指揮中心昨宣布12日起，居隔、自主防疫、居家檢疫3類民眾快篩陽性後，經過醫師診斷，不需要再接受PCR篩檢就視為確診，指揮中心今（6）表示，醫師如何診斷等還有很多細節，會再跟醫界確認。

    居隔、自主防疫、居家檢疫等3類民眾12日後若快篩陽性，經過醫師確認就視為確診，不過因為要跟醫師聯絡的管道之一是「健康益友」APP，可能因近來下載流量過大，導致該APP難以下載。

    醫療應變組副組長羅一鈞表示，該制度是12日才開始，目前還沒上路，呼籲民眾不用急著登錄健康益友APP，他也說，昨天宣布即將上路的措施後，醫界來問很多細節，包含快篩試劑放了較久後，是否會從一條線變成兩條線，或者將以前做過的快篩陽性的試劑又拿出來後，該如何處理等，這些會再跟醫師公會全聯會討論。

    由於接下來可能會需要大量的視訊診療醫師人力，外界擔憂人力是否充足，指揮官陳時中表示，當然會考量人力問題，不過現在的方式比原來更簡化，如果之後實施這些措施人力不足，也代表原來的方式人力更不夠，「這是相對比較簡化的程序。」另外如果12日居隔等3類人若偽造快篩陽性的試劑，都會依法處分。

    陳時中也補充，居隔等3類快篩陽性者只要經醫師診斷，未來也會收到正式通知單。

    另外也傳出有民眾到採檢站接受PCR採檢時，對現場醫護辱罵，陳時中表示，接種疫苗、採檢的場所都視同醫療機構，如果對醫護人員有滋擾都有刑責，並表示會請警政單位如果接獲相關通知，主動介入偵查，也表示疫情嚴重請大家多體諒。

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