「累犯」爭議引爆院檢大戰 學者酸大法庭「走鐘」

最高法院日前針對累犯做成裁定，未料引發院檢大戰。（資料照）

2022/05/06 15:33

〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院大法庭日前針對「累犯」做出裁定，主文要求檢察官負起舉證被告累犯的責任、理由欄卻加碼禁止使用前科表當依據、新聞稿更要求法院駁回調查前科的聲請，引發院檢大戰。由台灣大學法律系教授林鈺雄等學者組成的「新時代法律學社」，今天（6日）直言大法庭「走鐘（脫序）」了。

新時代法律學社指出，大法庭裁定主文要求檢察官應就累犯主張並負實質舉證責任；理由卻「加碼」表示不准使用被告「前科表」作為認定累犯的依據；在被各界質疑後，最高法院又發布新聞稿，「再加碼」指出：檢察官不得聲請法院函查累犯前科證據，若聲請則法院應予駁回。這是大法庭制度施行以來，「最走鐘」的一個裁定。

學社說明，最高法院從頭到尾、從「審判內」到「審判外」，總共就累犯問題表達了三個法律見解。第一是裁定主文，也就是檢察官應就累犯主張並負實質舉證責任，雖然規範上不具普遍拘束效力，但在審級制度運作下，實際上會成全國實務的統一法律見解。

第二是裁定理由的「傍論」，即加碼舉例說明的「前科表」不得作為認定累犯依據。通常，裁判書內容只有在涉及案件的關鍵事實和法律爭議時，才能成為裁判理由，但主筆法官若去自行舉例、比喻抒發或另行衍伸的看法，則只是法官個人法律意見，非裁判理由的必要部分，至多就是歸類為傍論而已，故呼籲院檢不用盲從。

第三是新聞稿，這部分最高法院大法庭裁定主文與理由皆未曾提，但最高法院所發布的新聞稿內，再繼續加碼的新創法律見解，也就是不准檢察官聲請函查，否則一律駁回。

學社大酸，新聞稿是審判主體還是法院行政的對外意思表示？新聞稿內容超過裁定主文和理由，加碼出來的法律見解，如果還要正經八百討論什麼拘束效力問題，「那我也是醉了！」如果是濫用新聞稿而非大法庭裁定，來對全國審檢進行訴外法律問題的「行政指導」，那可真是要令人「緬懷」動員戡亂時期的司法前輩們了。

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