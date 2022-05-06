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    首頁　>　臺北市

    PCR結果收不到？ 指揮中心：手機號碼填寫一定要正確

    中央流行疫情指揮中心今（6）提醒，民眾填寫手機號碼時中間不要加入「-」，也不要有空隔，號碼更要填寫正確。 （指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今（6）提醒，民眾填寫手機號碼時中間不要加入「-」，也不要有空隔，號碼更要填寫正確。 （指揮中心提供）

    2022/05/06 14:53

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，很多民眾快篩陽性後去接受核酸PCR篩檢，但因為手機號碼填寫錯誤導致沒有收到採檢結果，中央流行疫情指揮中心今（6）提醒，民眾填寫手機號碼時中間不要加入「-」，也不要有空隔，號碼更要填寫正確。

    指揮中心昨宣布，已要求採檢單位要檢核民眾的手機號碼，避免後續採檢結果出爐民眾收不到，指揮官陳時中今天再度重申，請接受PCR篩檢的民眾一定要確認手機號碼是否填寫正確，另外填寫時只要全部填寫數字號碼即可，手機號碼必須是「09」開頭，中間不能加「-」，中間不能有空隔，以及也要主動更新就醫資訊。

    另外確診後，民眾目前要使用「COVID-19確診個案自主回報系統」，發言人莊人祥表示，可透過「健保快易通APP」導向自主回報系統，並依照程序填寫，若是收到確診陽性的簡訊，點選網址後，也會直接導向自主回報系統，同樣填寫身分證號6碼並帶出個人識別資訊，再填寫自主回報問卷。

    另外有民眾反映，收到電子圍籬隔離單後，要輸入資料，但因為錯誤太多次，導致系統被鎖住，莊人祥表示，這是為了資安的管控，如果輸入錯誤系統會鎖定，民眾可連絡地方衛生局或撥打1922協助排除問題；陳時中也呼籲，民眾輸入資料時，要比較謹慎一些。

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