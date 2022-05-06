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    首頁　>　臺北市

    小三違反承諾與男董座藕斷絲連 這次要合賠元配80萬元

    元配發現丈夫偷吃小三，提告後撤告，條件是小三不得與丈夫繼續往來，但元配見2人甜蜜依舊，憤而求償200萬元，士院審結判丈夫與小三各自賠償40萬元。（圖為示意圖，與本新聞無關）

    元配發現丈夫偷吃小三，提告後撤告，條件是小三不得與丈夫繼續往來，但元配見2人甜蜜依舊，憤而求償200萬元，士院審結判丈夫與小三各自賠償40萬元。（圖為示意圖，與本新聞無關）

    2022/05/06 15:26

    〔記者溫于德／台北報導〕已婚北市某旅行社林姓董座偷吃顏姓小三被元配發現，小三遭提告求償，兩個女人在訴訟中達成和解，條件是小三不得與丈夫繼續往來，但元配後來又發現2人甜蜜依舊，決定找員警到旅行社抓猴，並提告求償200萬元，士林地院認定元配配偶權遭侵害，判董座和小三各自賠償40萬元，總計80萬元；可上訴。

    元配是在2020年間發現丈夫偷吃小三，提起民事訴訟求償，法院審理時，元配與小三達成和解，小三承諾不再聯絡林男，然而，元配發現姦情未了，2人還一同進入旅行社，再對2人各求償100萬元。

    挨告林男、小三表示元配求償金額過高，無法負擔，請求判元配敗訴。

    士院審理時勘驗元配提出的LINE對話紀錄，只見林男、小三互相示愛，林男說：「我要牽妳的手一起走進去讓人拍照」，小三回：「好，誰怕誰，我倆可高調點」，兩人也互傳「我這輩子只有（唯一）在行天宮向關老爺祈求和你在一起」、「真愛兩字放在心裡」等語，另依元配提供的抓猴照可知，2人確實存在不倫私情。

    士院認為，小三前案挨告時已獲元配同意和解，卻違反承諾繼續與林男往來，本案判小三應賠償元配40萬元，偷腥林男同樣損害元配配偶權，也要賠40萬元。

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