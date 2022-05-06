汐東線改機電系統挨批「10年白做工」 北市捷運局認了：民汐線明年重做可行性研究

台北市議會交通委員會進行「捷運民生汐止線、東環段規劃」專案報告。（翻攝台北市議會網站）

2022/05/06 15:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會交通委員會今早進行「捷運民生汐止線、東環段規劃」專案報告，北市捷運工程局長張澤雄坦言民汐線變數多，新北市政府規劃汐東線採架空線，跟原來民汐線北市區段規劃的中運量系統不一，議員陳炳甫痛批，市長柯文哲失去發球權，以致2011年所做規畫案全歸零，10年來白做工，張澤雄表示，估明年中重啟可行性評估。

張澤雄指出，汐東線是從民汐線切出來、從東湖站到汐止區公所，民汐線全長17.4公里，其中汐東線5.56公里、6個車站，其餘在北市區段有11.8公里、10個車站，總經費377.5億元；汐東線將整合基隆捷運，因此與原來民汐線規劃中運量的系統不一樣，因此要等確定才能進一步檢討北市區段。

張澤雄說，汐東線跟基隆捷運整合未來也讓民汐線北市區段面臨營運困難，汐東線採用系統型式尚未確定，但新北市政府想做架空線系統、車輛採低底盤，類似淡海輕軌，且月台車站沒有阻隔設施、沒有收費閘門，跟原來民汐線規劃中運量採地下化、高月台不同，營運模式也跟原來規劃不同，像是原來民汐線規劃3分鐘發一班車，但汐東線班距怎麼分配是問題。

他說，營運模式還在研商，等到確定後再來檢討北市區段，系統一定要整合、要一致，因此捷運局目前也參與汐東線與基隆捷運規劃報告的審查，希望機電系統一致。還有汐東線到文湖線東湖站相隔280公尺，有轉乘問題，當時規劃設置電動步道，但成本高、費用上億元而作罷。

北市議員李建昌聽取報告後直呼，系統不一致會讓民眾感到混亂，新北市要比照淡海輕軌的系統，這樣容量夠嗎？汐東線到文湖線東湖站相隔280公尺，要一個6、70歲長者走這麼長是一種折磨，應該設法克服。

北市議員李明賢問，捷運東環段、民汐線會兩線同時動工嗎？張澤雄說，以目前時程，民汐線追不上東環段進度，東環段今年中央核定將進行細部設計，預估2024年動工，但民汐線因為營運模式變了要重新檢討，可行性研究要重新做，時間落後。

李明賢驚呼，那要拖到民國幾年啊？從可行性評估到環評整個程序都要重送嗎？張說，可行性評估是在原來規劃的基礎重新修正，北市府已跟交通部反映，汐東線只做到東湖站的效益是不夠的，只有銜接到北市區段路線才顯效益。李問，何時可以動工嗎？張未正面回應，表示一切要看中央審議進度。

陳炳甫不滿說，柯市長選擇不對，當初誰先講話就能取得發球權，目前看起來要採取兩種系統中運量跟輕軌，但輕軌是屬於低運量，從淡海輕軌或高雄輕軌來看，運量是少得且速度慢。張回說，新北市要把輕軌升級，讓運量達到中運量的規模，可以滿足需求。

陳炳甫認為，當初北市府若能先啟動、取得發球權，就能統一使用中運量，但現在看樣子變成北市府必須配合新北市政府政策與規劃。他問，如果要重新規劃，要從哪個步驟開始？張澤雄表示，從可行性研究開始，因為跟原來可行性規劃不一樣，要修正。

氣得陳炳甫痛批，等於跳回第一步，他不滿說當初柯認為民汐線是雞肋、沒意義，因為柯的一個想法，讓北市府在2011年12月花這麼多錢的規劃案全部歸零、現在必須退回可行性規劃，這等於10來白做、是原地踏步。張澤雄強調，是修正可行性研究的內容，明年中會啟動北市區段這一段的研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法