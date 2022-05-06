高登快篩採購疑義 指揮中心：廠商須符合3資格、目前9家投標

中央流行疫情指揮中心今天再度發布新聞稿澄清，緊急增備快篩試劑，廠商須符合3資格並於投標後查驗相關文件。（指揮中心提供）

2022/05/06 14:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，高登生醫公司要採購快篩遭國民黨抹黑是黑箱作業；中央流行疫情指揮中心今天再度發布新聞稿澄清，緊急增備快篩試劑，廠商須符合3資格並於投標後查驗相關文件。

對於快篩試劑採購一事，指揮中心表示，相關文件也會在廠商投標後審查，目前有9家廠商投標，也都經過相關文件審查確認。

指揮中心說明，今年4月因應Omicron變異株疫情發展迅速，快篩試劑需求遽增，指揮中心目前徵用進口快篩試劑為供應量能最大的羅氏及亞培。

後續為擴大供應量能，緊急增購進口快篩試劑，供應商必須符合下列3項要件，包含第一點是已取得食藥署核准專案輸入許可。第二是試劑保存效期達6個月以上。第三是今年5月31日前履約。符合資格者，再由政府採購5月31日前可進口供應的數量，供國內防疫及國人使用。

指揮中心表示，符合資格後到了投標議約階段，廠商必須提供醫材進口商資格及試劑規格（含EUA）證明文件。截至目前為止，共有9家廠商投標，相關文件經過審查，方可展開後續採購程序。至於社會關注的高登公司因未投標，並未進入審查文件程序。

指揮中心強調，就防疫需求來說，快篩試劑供應商有醫材販售執照及專案輸入許可，在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，指揮中心仍會持續尋找合法進口來源，持續達到快篩試劑價穩量足的目標。

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