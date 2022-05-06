本土+36168！6縣市確診數破千 增10死、87例中重症

2022/05/06 14:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情越來越嚴峻，今天再新增3萬6168例再創新高，以新北市1萬2066例最多，台北市7716例次之。今天也暴增87例中重症病例、10人死亡，也是單日新高。

六市單日確診數已經超過千例，包括新北市1萬2066例、台北市7716例、桃園市6271例、台中市1890例、高雄市1737例、基隆市1427例。

個案分布為新北市（12,066例）、臺北市（7,716例）、桃園市（6,271例）、臺中市（1,890例）、高雄市（1,737例）、基隆市（1,427例）、臺南市（923例）、宜蘭縣（686例）、新竹縣（577例）、彰化縣（448例）、屏東縣（431例）、雲林縣（384例）、花蓮縣（382例）、新竹市（348例）、苗栗縣（255例）、臺東縣（169例）、南投縣（166例）、嘉義縣（130例）、嘉義市（103例）、澎湖縣（39例）、連江縣（13例）、金門縣（7例），相關疫情調查持續進行中。

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武漢肺炎本土疫情越來越嚴峻，今天再新增3萬6168例再創新高。（指揮中心提供）

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