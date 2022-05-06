北市府各機關搶買快篩劑亂象 議員：動保處買最貴、1劑150元

北市議員徐弘庭公布北市府各機關採購快篩試劑的情形。（徐弘庭辦公室提供）

2022/05/06 14:51

首次上稿13:10

更新時間14:51（新增北市發言人回應）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內本土疫情延燒，快篩試劑需求大增，台北市議員徐弘庭今日披露台北市政府各機關也在搶買快篩劑，並公布各機關採購快篩劑單價，發現北市動物保護處以限制性招標、採購500劑，每劑要價150元，遠高於衛生局共同供應契約採購每劑59元、教育局限制性招標採購每劑95元。

北市發言人陳智菡指出，過去很多局處自行購買，但最後都沒有到貨，原因是廠商告知快篩劑「已被中央徵用」，市長柯文哲上午已下令，未來用統一採購、增加數量，這樣方式會比較好取得，也能避免浪費採購人力，並能讓價格統一。市府內部也已經做好分工，衛生局快篩劑負責因應醫護人員、衛生單位與居家隔離的需求，教育局則提供給各級學校，消防局統一處理其他各局處。

徐弘庭上午出席市議會交通委員會聽取北市捷運局、交通局專案報告，徐好奇，交通局及公共運輸處是否有採購快篩試劑給公車業者及司機？公運處長常華珍回答，市府採購快篩單位集中在消防局、教育局、衛生局，其他單位有需求可向消防局申請，不能自行採購，但公運處先前已採購1千劑、每劑95元，預計下週到貨。

徐弘庭隨後公布市府各機關採購快篩試劑的資料，發現衛生局共同供應契約採購28萬劑、每劑單價59元與95元，緊急採購則有27萬劑、每劑95元，教育局限制性招標採購100萬劑、每劑單價95元，警察局有2千劑由警友會贊助、每劑單價180元。

徐弘庭還說，動保處買最貴、採購500劑每劑單價卻要150元，消防局採購10萬劑、每劑單價95元，這樣數量是夠的嗎？各單位有需求要趕快跟消防局提出。

常華珍表示，今早市長柯文哲主持防疫會議中，消防局有說要採購100萬劑快篩，但其他單位仍不能自行採購。在場的北市捷運工程局長張澤雄表示，因為工程案件先前讓各工程處採購快篩劑給移工使用，後續會檢視是否還要再買。

其實，徐弘庭昨在議會警政衛生部門質詢時指出，目前北市府最大問題各單位一窩蜂買快篩，各單位都在搶，但市府應該統籌單一窗口，他認為應由衛生局直接採購再分配給其他單位，不然誰都搶不到。

衛生局官員回答，目前衛生局跟消防局、教育局都是合作模式，互相提供貨源或採買資訊管道，需要的資源互相共享、有多少需求互相支援，但採購還是依據各單位的需求分開採購。

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