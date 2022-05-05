海基會改為準智庫？ 陸委會：功能無可取代

陸委會表示，海基會是政府依兩岸條例委託服務台商及兩岸人民唯一機構，也是政府與台商間重要的溝通平台。更是政府大陸工作體系的重要一環，尚無可取代。（資料照）

2022/05/05 19:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸互動近年陷入僵局，有學者建議將海基會改成準智庫，培訓兩岸協商談判人士。陸委會發言人邱垂正今日強調，海基會是政府依兩岸條例委託服務台商及兩岸人民唯一機構，也是政府與台商間重要的溝通平台。更是政府大陸工作體系的重要一環，尚無可取代。

邱垂正指出，從2016年5月20日以來，中國因政治因素限縮兩岸制度化的聯繫管道，但海基會向大陸海協會提出經貿糾紛，需要協助需求的量仍然是很多，仍然一如既往關切台商，積極提供服務。

邱垂正提及，以統計而言，海基會協處台商經貿糾紛的案例，目前每年還有240件，對於協助台商的成效、功能仍然具在。此外，海基會也是目前政府唯一授權處理涉及公權力的兩岸事務仲介團體，為民眾提供必要的協助與服務，舉凡兩岸文書驗證、兩岸協議執行事項、國人赴中人身安全及糾紛協處等事項，在兩岸服務工作仍非常繁重，也扮演兩岸重要聯繫平台的角色。

據統計，海基會過去處理這個兩岸的案件，平均每年是高達30萬件，這兩年受到疫情影響，也有將近20萬件，可見海基會不管是在保障兩岸人民權益的功能，或者扮演兩岸重要協議平台的角色，是政府大陸工作體系的重要一環，尚無可取代。

針對海基會目前董事長仍由許勝雄代理，沒有正式派任的董事長。邱垂正表示，海基會董事長繼任人選確定之後，我們會來說明，在還沒有繼任人選，仍然是由代理董事長許勝雄來領導海基會。至於海基會的各項功能也在持續加強，海基會結合在中國的台商協會服務兩岸人民的績效仍然是受到肯定的，這段疫情以來，都是透過這些機制服務有需要的國人。

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