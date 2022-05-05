轟台北市防疫消極「草菅人命」！ 游淑慧：衛生局長真的不適任

游淑慧（右）表示，台北市衛生局長黃世傑是個讓人敬重的長輩、醫界前輩，但不適任衛生局長。（圖擷自北市議會直播）

2022/05/05 18:15

〔記者蔡思培／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，快篩試劑又供不應求，台北市政府去年原本編列28億元疫苗及相關防治用品預算，最後預算卻刪除。市議員游淑慧今天表示，今年颱風季都還沒來，台北市災準金就已經被衛生局動用30％。痛批台北市衛生局長黃世傑「防疫消極、被動」，而且「草菅人命」，更多次質疑「真的不適任」。

台北市議會今天下午舉行警政衛生部門質詢，游淑慧上台就表示，黃世傑是個讓人敬重的長輩、醫界前輩，她也很敬重黃，但今年卻發生北市刪減28億元防疫預算事件，讓她認為黃真的不適任，「我從來沒有對局處首長講過這句話，但今年後我覺得你真的不適任！」

游淑慧質疑，她不知道黃世傑是如何面對防疫、「這麼消極、這麼被動」！游淑慧追問，去年是否就是黃遊說議會刪掉28億元的疫苗及相關防治用品預算、只保留1000元預算科目。黃坦言，這在市長室會議有作討問，是市府共同的決議，游聽到痛批，「我從來沒聽過有行政單位要求把防疫預算刪掉」、「這是柯市長下的指示，請你們衛生局來議會遊說嘛，把28億元防疫預算刪掉」。

游淑慧追問，當時衛生局是如何作決定、難道是認為台灣今年不會有疫情？黃世傑解釋，去年編預算衛生局有討論有無需要。游表示，黃雖是令人敬重的醫界前輩，但此刻不適任衛生局長。游也質疑，北市為何要將28億元刪掉，黃世傑表示，當時有請教衛福部，購買防疫用品也有其他經費可支援。游質疑，災害準備金是提供災害發生時使用、第二預備金是給臨時意外使用，疫情已經3年了，「你憑什麼用災準金、二備金，你把好好的防疫預算刪掉」。

游淑慧也說，今年颱風季都還沒來，北市災準金就已經被衛生局動用30%、金額是北市各局處用最多的，疫情3年來市府竟都沒準備。游也質問黃世傑，她去年是否有苦口婆心提醒未來還會有疫情、應該要大量買快篩，要1、2億元都可以保留？黃小聲表示「有」。游也問黃，她去年是否有呼籲衛生局買快篩發到基層醫療院所，讓有症狀市民篩檢，黃也坦言「有」。游質疑，「我今天話說得很重，是因為覺得你草菅人命，你把台北市防疫政策當作什麼？」

游淑慧說，過去衛生局表示若需要快篩劑中央會給，北市直到今年4月疫情爆發，才用共同供應契約花了2300多萬元購買28萬劑快篩，「我要給你28億元你不要」，北市4月疫情爆發才採購28萬劑、5月又採購27萬劑，「你不是說中央要給你？」北市衛生局表示，中央截至目前撥補44萬劑，游質疑「你又自己採購了嘛」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法