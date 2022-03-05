獨家》分科測驗確定恢復數乙 日程待商議「今年先不考」

大學分科測驗確定復考數乙，教育部將與招聯會開會共商實施時程，但今年不會考。示意圖。（資料照）

2022/03/05 23:55

〔記者林曉雲／台北報導〕今年7月將舉行首屆大學分科測驗，不考國文、英文及數學乙，引發各界不同意見。大學招聯會常委會決議復考數乙，教育部今晚表示，將與招聯會商議復考日程，另請招聯會針對是否復考國文和英文，廣徵意見，凝聚共識，在7月考招作業完成後，評估可行性。亦即，今年分科測驗不會考國英數乙。

教育部高教司長朱俊彰受訪表示，大學招聯會常務委員會去年通過決議，將數乙納入分科測驗，但要增加考科，必須考量大考中心命題規劃準備時間，以及高中生選課規劃、修課學習情形等因素後，作出審慎評估，且為維護高中學生權益，應提早公告周知。教育部後續將與招聯會開會，並邀請高中代表或數學學科中心教師與會，共商分科測驗考數乙的時程。

恢復考國文、英文 也將檢討評估

朱俊彰說，至於分科測驗是否恢復考國文和英文，教育部也請招聯會廣納意見和凝聚共識，於今年7月大學考招作業辦完之後重新檢討、評估可行性。

高雄中學校長莊福泰受訪表示，無論是學測或分科考試，考試難易度應穩定，課綱改變，教學目標從「知識理解」過渡到「素養導向」，命題技術仍需提升；而新課綱實施後，老師的授課科目增加非常多的種類，且要自行發展課程，對老師是很大的負擔，建議增加老師員額及降低基本鐘點。

莊福泰主張，國文、英文和數乙應列入分科考試，學測和分科考試對應的是不同特質的學生，申請入學使用學測成績及第2階段評量，適合性向清楚且對應科系的能力較明確的學生，對學生的學科要求比較基本，但分科考試重視學術基底，考試範圍較深較廣，適合學術底子深厚的學生，既然是要適合不同性質的學生，考試內容應有所差異。

高雄女中校長林香吟受訪表示，任何改革都有其因應時代的理想，無法避免會出現磨合期痛苦，今年考招是12年國教時代接軌大學的新機制，對於近年高中108課綱課程和未來大學發展的改變，必須同步考量，才能進行更多考招方式的討論或後續調整，建議教育部可追蹤考生今年考招的考試成績和升學結果之相關資訊，提供更多具體資料以利各界評估，讓108課綱考招機制在「舊經驗」與「新理想」中漸趨平衡穩定，改變太頻繁對學生也是煎熬。

教育部表示，針對是否復考國文和英文，也請招聯會廣徵意見，凝聚共識，在7月考招作業完成後，評估可行性。（記者林曉雲攝）

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