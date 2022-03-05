俄軍侵烏攻擊核電廠 環團轟普廷：威脅世界安全的禍首

美駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德表示，俄軍正在向烏克蘭第二大核電廠接近。圖為烏國第二大核電廠尤日諾烏克賴恩斯克（Yuzhnoukrainsk）。（法新社）

2022/03/05 20:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，屢傳核電廠及相關核設施也成為攻擊目標，全國廢核行動平台今天發布聲明，並廣邀台灣公民團體連署支持，強烈譴責俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中引發核污染的巨大風險與危機，下週將同步將連署文與加入團體翻譯為英文，發布到國際，以台灣民間組織的名義聲援烏克蘭。

廢核平台說，核能與放射性廢棄物本就具有危險性，武裝衝突讓危險更為增加，日前車諾比核災場址遭到俄軍佔領，在核災污染區的軍事行動，已經引發全球對於輻射污染擴散的憂慮。

廢核平台提到，烏克蘭國境內有15座核電廠及相關設施，都可能成為攻擊目標，事實上，3月3日上午位於烏克蘭南部的扎波羅熱核電廠（Zaporozhye）因砲擊發生火災，距離核災只有一步之遙，成為全球的頭條關注新聞，核電廠若因為遭受攻擊而發生核子事故，在戰爭中將更可能無法控制損害，災情可能遠超過車諾比與福島核災，不只有烏克蘭國土，相鄰的歐洲各國與俄羅斯土地都將受到污染。

廢核平台說，烏克蘭的核能用電量占比為51％，是世界第三高，這是歷史上首次在如此依賴核電使用的國境內發生戰爭，而且核電廠與核災污染區竟成為軍事攻擊目標，無論是意外或是蓄意攻擊，核電廠與核燃料冷卻池的設計都無法應付戰爭狀態，更不該承受飛彈轟炸和砲火衝擊，將可能引發各種不可控的意外與毀滅性災難，例如震波破壞、火災、機械故障、冷卻水流失、外部電源喪失、員工疏散或傷亡導致工作失誤等危險因素，都增加核災爆發的可能性。

輻射污染不分國界，也不分敵我，若引發全球擔憂的大規模核污染事件，環境生態與人類健康將遭受巨大損失，核污染的後遺症延續數個世代都無法結束。

此外，俄羅斯總統普廷宣布將莫斯科的核武部署進入高度戒備狀態，以回應國際間的各種制裁以及對烏克蘭的援助，廢核平台也痛批，在戰爭高度緊張的時期，提出核武威脅的任何一方，都屬於非常危險與不負責任的舉動，都將成為威脅世界安全的禍首，呼籲俄羅斯以及其他擁有核武的國家應自制並避免使用大規模的殺傷性核武器，以免造成嚴重的人道災難。

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