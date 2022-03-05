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    首頁　>　臺北市

    批「倡議跟中國友好」者 王定宇：自己笨不要以為大家跟著笨

    民進黨立委王定宇說，從烏克蘭的教訓來看，與中國簽合約是不可信，若倡議跟中國友好，就認為能保台灣平安，那簡直是出賣國家安全，是愚蠢的主張。（資料照）

    民進黨立委王定宇說，從烏克蘭的教訓來看，與中國簽合約是不可信，若倡議跟中國友好，就認為能保台灣平安，那簡直是出賣國家安全，是愚蠢的主張。（資料照）

    2022/03/05 19:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，民進黨立委王定宇今天受訪說，烏克蘭曾與中國簽訂中烏友好協議，從烏克蘭的教訓來看，與中國簽合約是不可信，若倡議跟中國友好，就認為能保台灣平安，那簡直是出賣國家安全，把脖子往圈套套，這是一個愚蠢的主張。那些少數倡議的人是把台灣人當笨蛋，他們自己笨，但不要以為大家跟著笨。

    王定宇說，台灣最近有詭異、沒有出息的聲音，有一派的人認為美國不會出兵協助台灣，甚至說烏克蘭得罪俄羅斯，所以台灣不能得罪中國，要跟中國簽和平協議、跟中國友好。但從過去紀錄可知，中國是國際上有名的毀壞承諾者，跟西藏、新疆、香港的所有協議，說撕毀就撕毀。

    他說，烏克蘭是公認全世界跟中國最友好的，不僅遼寧號航空母艦的平台是烏克蘭賣給中國的，中國發展的大驅逐艦的引擎也是烏克蘭協助，而中國戰鬥機的引擎，也是烏克蘭幫忙的。

    王定宇指出，中國國家主席習近平跟烏克蘭總統還簽署中烏友好協議，協議中確保協助烏克蘭的主權跟領土的完整，結果俄羅斯入侵烏克蘭，聯合國發譴責決議文，中國卻連投票都不敢投票。所以說，跟中國談友好、簽條約，是「與虎謀皮」一點用處都沒有。

    「國家安全建構在自己有保護家園的能力，保護家園是自己的責任」，王定宇強調，當年的以色列保護自己國家，只是希望歐美提供武器，不是仰賴別人幫出兵。如果毫無抵抗意志，毫無對抗侵略的決心，別人派再多的兵也是一點用都沒有。

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