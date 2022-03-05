北市府不理議會決議又「強迫推銷」 台北通 議員轟：藐視議會

台北通屢傳強迫推銷爭議，多項市政服務僅能用台北通申請，引發民眾批評。（擷自台北通官網）

2022/03/05 17:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北通屢傳強迫推銷爭議，多項市政服務僅能用台北通申請，引發民眾批評；台北市議會今年一月通過決議，要求北市府所屬各機關、學校提供的公共服務，應提供多元申請登錄方式，不能僅用台北通作為唯一申請管道，台北市議員黃郁芬接獲陳情，北市大地處露營場地線上申請服務，仍只能透過台北通帳號進行申請，她痛批北市府根本藐視議會決議。

台北市大地處回應，台北市露營場地線上申請系統，已依本市議會總預算案審議意見，積極擴建系統登錄功能，並配合硬體營位新增及系統軟體指定營位圈選等擴建進行系統精進作業，預計今年4月初完成新系統上線、開放多元申請，但在申請系統未完成前，仍先採台北通作為申請管道。

台北市長柯文哲力推「台北通」App惹議，先前被爆以強迫中獎方式推銷，如公立托嬰中心抽籤、市立圖書館借書，甚至外縣市公務員參加北市會議簽到，都須申辦，甚至有家長投訴老師宣導「繳學費需辦台北通」，高達1萬餘人加入議員苗博雅等人發起的「拒絕台北通強迫推銷」連署，最終議會決議，北市府不得以台北通，作為公共服務的唯一申請管道。

但黃郁芬接獲民眾陳情，北市大地處露營場地線上申請服務，仍僅能透過台北通帳號進行申請，不想使用台北通線上申請，只能在當天，且還需在露營地有營位的情況下，填妥文件至露營地現場辦理，對民眾來說更為麻煩，也須承擔當天可能沒營位白跑一趟的風險。

黃郁芬還發現，雖然「台北市碧山及貴子坑露營場地使用須知」上寫明可當天現場填妥文件辦理，但大地處網站卻註明，不開放一般民眾現場登記使用，質疑為何大地處有相反的兩種說法，讓民眾無所適從。

黃郁芬批評，台北市議會已通過綜合決議，要求北市府不得僅用台北通作為唯一申請管道，但大地處仍只開放台北通線上申請露營場地，根本是藐視議會決議，為保障民眾選擇權，大地處應盡速開放其他多元申請方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法