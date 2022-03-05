力挺西藏抗暴 林昶佐：團結對抗獨裁 西藏終將自由

2022/03/05 17:10

〔記者陳昀／台北報導〕在台西藏人福利協會今天下午在捷運忠孝復興站前舉辦「西藏自由抗暴63週年台灣挺西藏」遊行，呼籲各界持續關注協助西藏，抵抗中共長年侵犯民主人權的惡行。民進黨、時代力量及無黨籍立委到場聲援，林昶佐說，西藏最早發現中國的謊言與滲透，卻缺乏國際社會幫助而陷落，台灣不只要守護自己的民主自由，也要幫助他們奪回人權，當國際團結對抗獨裁，西藏終將自由。

立委林昶佐說，西方社會長年以前蘇聯的崩潰倒台為例，主張讓中國經濟開放就有機會展開政治改革，但如今不但沒有在中國實現改革開放，連蘇聯走向的俄羅斯也沒成為大家樂觀期待的結果，反而侵略烏克蘭，大家應該思考，我們到底遺失什麼、浪費什麼，應該回顧什麼。

林昶佐說，國際上很多朋友常說要跟台灣學習，因為台灣身處抵抗中國的第一線，龐皮歐也說，台灣比西方社會更早發現中國的謊言、滲透，但他要說，西藏才是最早發現的，卻因沒以國際社會的幫助而陷落，所以我們不只要守護台灣的民主自由，更應該幫助這些朋友奪回他們應得的民主自由跟人權，這是我們基本的反省，當國際團結對抗獨裁，相信西藏終將自由。

民進黨立委范雲、吳玉琴也到場聲援，范雲說，最近她看了展覽「光」，當中有一句話提到「同一個時代的人，是能夠在最黑暗的環境中了解黑暗，有能力在黑暗中看到光明」，以這個定義來講，我們跟圖博人、香港人、烏克蘭人都是同一個時代，因為我們都在黑暗中對抗極權的侵略，台灣人不要忘記1920年代祖先的抗爭精神，並向西藏、香港、烏克蘭學習抵抗精神。

時代力量立委邱顯智說，烏克蘭奮勇抵抗的精神令人感動，有時我們以為獨裁者無堅不摧，但歷史的跳動往往是一瞬間，當年柏林圍牆倒塌時，西德總理還在國外，根本沒預料到會被東德推翻，東德還高喊著「我們是人民」，大家又怎麼知道，中國國家主席習近平這樣欺負西藏、新疆、香港、台灣、蒙古，會不會一夕之間倒塌？只要不放棄堅持，就能看到希望的曙光。

銅鑼灣書店店長林榮基說，我們不只應該每年舉辦紀念活動，還要思考歷史怎麼發生，中國的獨裁已經維持幾千年，我們應該思考其中原因，才有機會改變。在台烏克蘭人尤莉亞（音譯）也表示，烏克蘭人已經展現決心，堅信會取得勝利，請大家站在一起互相支持。

台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、苗博雅以及市議員參選人吳崢也在台下揮舞象徵西藏主權的雪山獅子旗，全程參與支持活動。

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