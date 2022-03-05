曹興誠批藍營 支持中共為台灣帶來危險

聯電榮譽董事長曹興誠撰文表示，「今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較俄羅斯總統普廷更加瘋狂無理。更另人詫異的，是台灣一些藍營人士居然還支持中共這種瘋狂想法。台灣人應該警惕，這些瘋子可能帶來的危險。」（資料照）

2022/03/05 16:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院民進黨總召柯建銘今天在臉書分享聯電榮譽董事長曹興誠的兩篇文章。曹興誠表示，「今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較俄羅斯總統普廷更加瘋狂無理。更另人詫異的，是台灣一些藍營人士居然還支持中共這種瘋狂想法。台灣人應該警惕，這些瘋子可能帶來的危險。」

曹興誠指出，近年兩岸情勢緊張，經常有人問，如果中國攻台，美國會不會派兵來台協防？問這個問題，坦白說，是很丟臉的。台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？

曹興誠表示，以色列對阿拉伯世界的7次戰爭中，只要求英、美提供武器，並沒有請求英、美派兵。這次烏克蘭反抗俄羅斯入侵，也是請外界支援武器，並沒有請求外國派兵馳援。「這個道理很簡單；有些事情可以請朋友幫忙，而保家衛國卻一定要自己來做。」

文章指出，美國2000年派兵進入阿富汗協助剿滅塔利班，歷經20年；去年底美國一撤軍，塔利班迅速席捲回來，使美國損失無數人命、金錢之後，聲望還受到嚴重傷害。這個例子顯示，如果當地人敵我意識不清，或者自己沒有抗敵的決心，即使美國派兵再多，也無濟於事。相信美國人已經痛切了解這個道理，今後不會再輕易派兵去支援那些不肯努力自衛的國家。

再看現在的烏克蘭，自總統至70多歲的婦女，都展示了保家衛國的強烈鬥志和勇氣，才贏得了舉世的同情和支持。如果烏克蘭的成年男人只知投降或逃跑，則不會得到許多國外的援助。所以今天台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。

這種訓練，應該直接去操控各種武器和裝備，不必再搞那些官僚無用的徵召、排隊、訓話、踢正步等等。台灣當過兵的退伍軍人，因為過去少有接觸武器的經驗，其所受軍訓幾乎全無用處，這種錯誤不可重複。台灣能夠做到全民皆兵，能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練。

至於派兵問題，美國70年來，一面警告中共不得對台動武，一面派其海、空軍不斷在台海四周巡邏演習，並與台灣分享情報，使中共至今不敢越雷池一步。台灣有些政客，老是說美國不會派兵，難道就只有陸軍才算兵？海、空軍都不算兵？釋放這種言論，目的就是要打擊台灣人的信心，製造台灣內部的慌亂。

如果美國派了海空軍協防台灣長達70年，台灣還有人說美國沒有派兵，那是惡意破壞台美關係；如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。「惡意無恥的問題，讓惡意無恥者，如蘇起、洪秀柱等人去問，正常的台灣人應該不要再問這個偽問題。」

曹興誠在另一篇文章寫道，普廷發動戰爭，意圖恢復歷史疆域而改變當今的世界秩序，是絕對的瘋狂。如果蒙古人要恢復他們極盛時期的統治範圍（包含整個俄羅斯），普廷會同意嗎？今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較普廷更加瘋狂無理。更另人詫異的，是台灣一些藍營人士居然還支持中共這種瘋狂想法。台灣人應該警惕，這些瘋子可能帶來的危險。

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