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    「水牛伯」自曝念7所學校3所沒畢業 曾因這理由被退學

    立法院長游錫堃今天出席台北市東海大學校友會春酒餐會。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今天出席台北市東海大學校友會春酒餐會。（立法院提供）

    2022/03/05 17:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃今天出席台北市東海大學校友會春酒餐會，他在致詞時透露，他念了7所學校，4所畢業，3所沒畢業，學習過程坎坷，其中就讀中興大學台北校區法商學院公共行政系夜間部時，還因為協助助選的政治因素，遭學校用選罷法退學。

    游錫堃說，回想能在東海大學畢業，有很多歡樂，也有很多被打壓的辛酸。歡樂的部分是穿牛仔褲跟同學相聚在一起的求學時光。打壓的心酸則是他後來到立法院後，有一天遇到以前同學跟他抱怨才知道，原來當時宜蘭坐火車到台中省議會一趟就要7個小時，因爲他是政治人物的關係，學校每一堂課都會進行外點點名，目的就是要看他能否兼顧省議員宜蘭選區服務以及台中東海的課業。

    游錫堃回憶，過去致理商專夜間部畢業後，考上中興大學台北校區法商學院公共行政系夜間部，卻因為協助助選的政治因素，遭學校用選罷法退學。還好在中興念書時的學分東海有承認，連他當時擔任1983黨外中央後援會秘書長需要全國助選時，也是在東海師長體諒及同學借筆記協助課業下，才得以兼顧學生助選請假規則順利畢業。

    游錫堃強調，東海大學學歷對他個人而言是非常關鍵的一件事，因為當時黨外都是台大法律系畢業，還好他也有東海的學歷。早期政治人物像是范巽綠、林正杰、陳忠信等人也都是東海大學畢業校友。他打趣說，當時美麗島事件中被關最多的是台大畢業生，第2名就是東海畢業，所以東海大學在台灣民主化過程中具有一定的關鍵地位。

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