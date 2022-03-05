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    蘭嶼外海出沒中國軍艦是這3艘 052D型飛彈驅逐艦領軍

    3月初在蘭嶼外出沒的中國軍艦，是以舷號118烏魯木齊號軍艦領軍的3艘軍艦，目前已經經由宮古海峽北上進入東海海域。（歐新社）

    3月初在蘭嶼外出沒的中國軍艦，是以舷號118烏魯木齊號軍艦領軍的3艘軍艦，目前已經經由宮古海峽北上進入東海海域。（歐新社）

    2022/03/05 15:51

    〔記者羅添斌／台北報導〕3艘中國軍艦在3月初航行接近蘭嶼外海，最近距僅有35浬，我方海空監控丶全程掌握，軍方官員今天指出，這3艘軍艦是由052D型的烏魯木齊號飛彈驅逐艦領軍，編隊裡還包括一艘飛彈護衛艦丶一艘油彈補給艦，已經由日本宮古海峽往北進入東海海域。

    官員說，中國解放軍的北部戰區丶東部戰區及南部戰區，都各自進行遠海作戰訓練編隊的訓練，除了此次052D型烏魯木齊號飛彈驅逐艦領軍的3艘軍艦編組之外，由解放軍南部戰區派出丶以052D型合肥號飛彈驅逐艦為主的海軍遠海聯合訓練編隊，4艘軍艦也完成南海、東印度洋、西太平洋等海域戰備巡邏、遠海訓練任務，於3月3日返回廣東湛江某軍港。

    官員指出，中國各戰區派出遠海作戰訓練編隊的訓練，西太平洋海域是訓練重點海域，也都會貼近台灣東部丶南部海域進行演訓，除了考驗台灣軍方的海空因應能力之外，也有企圖以軍事演訓宣示軍力的意味。這也顯示，除了共機連日侵擾我ADIZ西南防空識別區之外，台灣東部及南部的海域也並不平靜。

    根據日本防衛省統合幕僚監部發佈的訊息指出，3艘中國軍艦已在3月4日航經宮古海峽，往北進入東海，日方對此保持警戒監視。3艘軍艦分別為舷號118烏魯木齊號飛彈驅逐艦（052D型）丶舷號538煙臺號飛彈護衛艦（054A型），以及舷號889的太湖號油彈補給艦（093A型）。

    3月初在蘭嶼外出沒的中國軍艦，是以舷號118烏魯木齊號軍艦領軍的3艘軍艦，目前已經經由宮古海峽北上進入東海海域。（圖：取自日本防衛省網站）

    3月初在蘭嶼外出沒的中國軍艦，是以舷號118烏魯木齊號軍艦領軍的3艘軍艦，目前已經經由宮古海峽北上進入東海海域。（圖：取自日本防衛省網站）

    在蘭嶼外出沒的中國軍艦，是以舷號118烏魯木齊號軍艦領軍，編隊裡還包括一艘飛彈護衛艦丶一艘油彈補給艦。（圖：取自日本防衛省網站）

    在蘭嶼外出沒的中國軍艦，是以舷號118烏魯木齊號軍艦領軍，編隊裡還包括一艘飛彈護衛艦丶一艘油彈補給艦。（圖：取自日本防衛省網站）

    根據日本防衛省統合幕僚監部發佈的訊息指出，3艘中國軍艦已在3月4日航經宮古海峽，往北進入東海，日方對此保持警戒監視。（圖：取自日本防衛省網站）

    根據日本防衛省統合幕僚監部發佈的訊息指出，3艘中國軍艦已在3月4日航經宮古海峽，往北進入東海，日方對此保持警戒監視。（圖：取自日本防衛省網站）

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