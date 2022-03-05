大博會各校搶學生 國立暨大新生獎學金最高200萬

2022大學博覽會5日在台大體育館舉行，吸引學生及家長參加。（記者方賓照攝）

2022/03/05 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕大學搶招學生，今明兩天在北中南舉辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情也設有線上展區，共有68所海內外學校和機構參展，紛紛祭出高額獎學金向優秀學生招手，國立暨南國際大學祭出最高200萬元新生入學獎學金，私立亞洲大學新生獎學金最高達480萬元。

暨大校長武東星表示，近年暨大每年產學合作金額平均達3億元，且在世界年輕大學排名名列500大；在QS亞洲近700所大學排名中，以博士級師資質量、國際學生數、國內外交換學生等指標躋身前200大，去年暨大招生總人數逆勢成長，增加227人、3.8％，學士班註冊率近滿招，近年更提出許多配套措施吸引新生，校內提供10多種各式獎助學金，提供優渥的新生入學獎學金，最高可獲200萬元，鼓勵優秀學生就讀。

亞洲大學主秘施能義表示，「大學部新生入學成績優良獎學金」最高8學期360萬元，如再包括海外雙聯碩、博士助學金，總額可達480萬元，鎖定學測各科滿級分或達前標、頂標的學生，過去9年共發出6376萬元獎學金，其中有5名學生捨台大唸亞大；而亞大運用AI人工智慧等成立「元宇宙教學中心」，台北現場展出護理學院與宏達電合作建置之醫療照護元宇宙基地，護理學院院長吳樺姍說，「未來護理中心」引進教學設備，透過擴增實境技術，已翻轉傳統面授教學模式。

大葉大學代理校長顏鴻森表示，大葉大學建置鍍膜、美粧品與醫美特色、製茶技術暨產品、高齡長照與智慧輔具、人工智慧、輕量化電動載具、保健食品七大特色研發基地，在學期間即能接軌產業，亦在台北現場展出多媒體數位內容學位學程的師生設計公仔。

南華大學校長林聰明表示，為減輕學子的經濟壓力，持續施行在校4年比照國立大學收費，學生四年來至少可省下20萬元，入學成績優異者還可獲得多項獎助學金，包含海外學習獎勵金及第一志願獎金等，3科成績和達3科前標和者，即可享有學雜費及住宿費全免之獎勵，另提供加碼補助的生活扶助金。

軍校專區則包括國軍人才招募中心，國防大學理工學院，管理學院，政戰學院，陸軍官校，海軍官校，空軍官校，陸軍專科學校，空軍航空技術學院及國防醫學院等院校參展向大學新鮮人招手。

2022大學博覽會5日在台大體育館舉行。（記者方賓照攝）

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