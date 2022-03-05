自由城市聯盟會議 柯文哲視訊承諾北市協助烏克蘭人道救援

台北市長柯文哲以視訊的方式參加國際會議。（北市府提供）

2022/03/05 15:49

〔記者楊心慧／台北報導〕俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭已逾一週，超過100萬烏克蘭人逃離家園，超過40萬人進入鄰近國家波蘭尋求庇護；波蘭華沙市長恰斯科夫斯基邀請台北市在內的所有自由城市聯盟城市市長齊聚波蘭開會，研商如何因應俄烏戰爭所導致的難民問題，但由於距離關係，台北市長柯文哲全程以視訊方式與會，並承諾台北市將全力協助烏克蘭人道救援。

柯文哲致詞時向與會者說明目前台北市援助烏克蘭的實際行動，除3月3日邀請烏克蘭在台僑民及各國駐台使節齊聚市府大廳，為烏克蘭聲援祈福外，北市府著手籌措援助基金，盼提供華沙市政府購買更多物資，照顧難民，台北市也會妥善照顧在台的烏克蘭僑民。

柯文哲表示，台灣會堅定與烏克蘭、與捍衛自由民主的一方站在一起，自由城市聯盟已組成一道堅實的牆，提供烏克蘭人最實際的援助與關懷，目前由台灣外交部成立的捐款專戶，已募集來自各界超過300萬歐元善款，未來將有更多來自台灣的援助抵達華沙，期望透過人道走廊，確保平民和人道救援物資能自由和安全地送達當地。

柯文哲強調，未來台北市將強化與該聯盟的合作，透過台北市與布拉格、巴黎、華沙等城市涉外事務負責官員的通訊群組，隨時掌握烏克蘭情勢與相關發展資訊，為國際和平與人道救援略盡心力。

自由城市聯盟舉辦的「緊急特殊會議-為烏克蘭團結」實體暨視訊會議在波蘭當地時間3月4日下午2時開始（台北時間3月4日21時），為時一個半小時，參加城市包含烏克蘭大城利沃夫、台北、桃園、阿姆斯特丹、雅典、布拉格、米蘭、倫敦、巴塞隆那、華沙、巴黎、布達佩斯、比亞維斯托克、布拉提斯拉瓦、格但斯克、維爾紐斯等各聯盟城市市長或副市長。

烏克蘭首都基輔市長因訊號問題無法參與，會議中諸市長致電利沃夫市長，以了解當地情勢與緊急需求，期提供更即時與必要的協助，也做出各國應不分地域、團結一致，以度過此次災難與人道浩劫的共識。

波蘭華沙市長恰斯科夫斯基邀請台北市在內的所有自由城市聯盟城市市長齊聚波蘭開會，研商如何因應俄烏戰爭所導致的難民問題，但由於距離關係，台北市長柯文哲全程以視訊方式與會。（北市府提供）

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