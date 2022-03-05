吾爾開希：堅決不相信中共 認知作戰必將瓦解

立法院人權促進會秘書長吾爾開希下午出席「西藏自由抗暴63週年台灣挺西藏」遊行活動時表示，在我們對中共的堅決不相信面前，認知作戰必將瓦解。（記者陳昀攝）

2022/03/05 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐昨表示，美國有必要改變50年來的政策模糊，應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。立法院人權促進會秘書長吾爾開希下午出席「西藏自由抗暴63週年台灣挺西藏」遊行活動時表示，對於「美國不是我們盟友」等荒謬主張，在我們對中共的堅決不相信面前，認知作戰必將瓦解，大家要持續傳達對和平自由、民主同盟價值的堅定支持。

在台西藏人福利協會下午在捷運忠孝復興站前舉辦「西藏自由抗暴63週年台灣挺西藏」遊行活動。吾爾開希致詞表示，西藏抗暴已63週年，大家卻不能回到拉薩，只能在台北紀念，還有上百萬名維吾爾人被中共關在集中營，時代革命在香港街頭流血犧牲，這都是21世紀全人類共同的恥辱。

吾爾開希表示，雖然這麼多壞消息讓人有點沮喪，但也是在這樣的時刻，才可以慢慢轉變，從過去這些人的犧牲，還有烏克蘭人英勇抵抗中誕生的覺醒，龐皮歐在美國及訪台時表達的一系列觀點，都讓人看到這個覺醒正在發生。

吾爾開希認為，台灣大部分人早已覺醒，卻仍有人在認知作戰之中，倡議跟北京簽署和平協議，或美國不是我們的盟友、是霸凌者等，這些荒謬的主張在我們對中共的堅決不相信面前必將瓦解，我們要傳達我們對於共產黨的完全不相信，我們對於和平自由、民主同盟價值的堅定支持。

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