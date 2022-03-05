職場性騷擾逾5成來自上司 近4成未獲滿意解決

台灣「性別工作平等法」施行將滿20年，但職場性騷擾卻仍層出不窮。圖為示意圖。（資料照）

2022/03/05 15:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣「性別工作平等法」施行將滿20年，但職場性騷擾卻仍層出不窮！現代婦女基金會針對性騷擾諮詢案件做分析，其中有51.9%性騷擾是來自職場的老闆、主管，且事後有38.3%當事人對處理結果及方式感到失望，基金會呼籲，機關團體應透過提升主管因應知能、相關事件處理應循正式流程、推出性別友善環境，落實性騷擾防治措施。

根據現代婦女基金會資料，近2年447件性騷擾諮詢案中，屬「職場性騷擾」的件數為226件，佔所有諮詢量的48.2%，其中女性被害人比例高達87.9%。而進一步就「兩造關係」分析，行為人為雇主或老闆、主管身份者分佔18.6%、33.3%，總體而言，屬職場上對下的性騷擾比例高達51.9%。

基金會舉例，如「都快下班了，主管硬是要另約吃飯討論剛才的會議細節，結果整頓飯下來公事根本沒談5分鐘，都在好奇我跟我男友如何相處，說什麼女生要矜持一點不要太快給人家，我都不知道要怎麼接話！」

以及「同事突然就在眾人及主管面前戲稱我好兇（胸）喔，不要再吃奶補奶，這麼低俗的話我都聽不下去了，但主管卻只是跟著群眾訕笑」，這些都是性騷擾的常見場景。

基金會也提出2022年行政院出版的性別圖像指出，面臨性騷擾處理，雇主違反性騷擾防治義務的態樣，以「雇主於知悉職場有敵意式性騷擾時，但未採取立即有效之糾正補救措施」為最大宗。而從基金會近2年諮詢案可進一步得知，38.3%的當事人對於公司處理方式和結果感到失望、不滿意。

基金會指出，對此議題上個月也邀請企業人資進行座談，受訪者不約而同直指，推動職場性別平權最大的阻力，就是公司高層「性別敏感度嚴重不足」、「觀念不合時宜」、「誤以為開開性別玩笑有助活絡上班氣氛」、「手來腳來的互動無傷大雅」等，更甚者本身極可能就是潛在的性騷擾行為人。

另受訪者也指出，公司許多主管對於性騷擾處理流程不熟悉，得知公司內有案件，卻仍私下關說撮合，令被害人遭受二次傷害，也容易形成敵意環境。在企業高層卻漠視或姑息之下，專責人員雖知情，也可能因擔憂公司會遭責罰，或害怕事件被申訴至主管機關，而未能妥善處理。

基金會說，主管機關每年雖會對各事業主及重點業者施行性騷擾防治稽核，但仍停留在法律基本要求，如訂定性騷擾防治措施、公開揭示等。坊間不少公司只會在新人訓練時簡要帶過，或僅播放十分鐘宣導影片充數，應落實相關措施。

此外，也應該升主管因應知能，若遇到相關事情必須循正式流程，強化糾正及補救措施，也可透過與婦女團體合作，舉辦搭配時事或節慶的活動，如三八婦女節、母親節到國際終止婦女受暴日，設計電影賞析、時事話題論壇、書本導讀或近來廣為流行的國際丹寧日活動等，表態也鼓勵同仁關注性平的文化及政策。

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