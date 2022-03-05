本土+8、境外+72！高雄自助餐店不明感染源病例增加 延燒台南和新北

2022/03/05 14:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例今天新增8例，其中5例與昨天高雄市自助餐店的不明感染源病例（案20832）有關，還延燒到台南市、新北市。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增8例本土病例，其中高雄市有3案都和自助餐店案相關，3名確診者是自助餐店的員工、也都是家人。另外，新北、台南市2例病例也曾在上月底與自助餐店確診者同遊覽車旅遊。

指揮中心發言人莊人祥說，經檢驗同旅遊團目前僅新增新北、台南這兩例，共4人確診，推測這4名成員可能有共同暴露到感染源。另外桃園市有3案本土病例，與米迪幼兒園相關，都是居家隔離陰轉陽的案例。

另外，今日新增境外移入個案共72例，分別為26例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓（11例）、加拿大（6例）、香港（5例）、越南（4例）、美國（3例）、日本及韓國（各2例）、馬來西亞、土耳其、印度、英國、泰國、阿拉伯聯合大公國、法國、新加坡、義大利、史瓦帝尼、南非、多明尼加及墨西哥（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於今年1月9日至3月4日。

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國內武漢肺炎本土病例今天新增8例，其中5例與昨天高雄市自助餐店的不明感染源病例（案20832）有關，還延燒到台南市、新北市。（指揮中心提供）

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